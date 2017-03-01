РЖД попросили ФАС возместить недополученные доходы

РЖД направили в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) письмо с предложением учесть при формировании тарифа на следующие годы выпадающие доходы монополии за предыдущие годы.

Об этом 1 марта пишут «Ведомости» со ссылкой на текст соответствующего письма, адресованного главе ФАС Игорю Артемьеву.

В письме Артемьеву президент РЖД Олег Белозеров объясняет, что в 2016 году доходная ставка РЖД для грузовых перевозок выросла на 2,7%, в то время как тариф был проиндексирован на 7,5%. В результате потери в доходах ОАО «РЖД» составили 56 млрд руб., говорится в письме. Белозеров просит возместить эти доходы. Для этого он предлагает при определении уровня индексации тарифа в последующие годы учитывать эти средства.

С соответствующим письмом также ознакомилась газета «Коммерсантъ». Издание добавляет, что общая сумма недополученных РЖД доходов в 2016 году составляет 91,7 млрд руб. Такая цифра озвучивалась на совещании 2 декабря прошлого года у Дмитрия Медведева, пишет газета.

В РЖД изданию уточнили, что 91,7 млрд руб. — это общая сумма недополученных доходов, при этом 56 млрд — потери в связи с отклонением роста доходной ставки из-за применения тарифного коридора. Почему монополия требует возмещения лишь доли потерь, в РЖД не уточнили, отмечает «Коммерсантъ».

В сентябре 2016 года Белозеров объяснял, что причина падения доходной ставки в том, что «было принято решение по налоговому маневру, и самые высокодоходные и объемные грузы — нефтеналивные — от ОАО «РЖД» ушли». Тогда же он добавил, что компания добирает объемы низкодоходным углем.

В своем письме Белозеров просит ФАС «обеспечить восстановление доходной базы ОАО «РЖД». При этом, пишет Белозеров, недополученные доходы «могут возмещаться не одномоментно, а в течение нескольких лет».