ЗакС окончательно переименовал Парнас в Сергиевское

Законодательное собрание Петербурга 1 марта проголосовало в третьем чтении за смену наименования МО "Парнас" на МО "Сергиевское", передает из Мариинского дворца корреспондент "Фонтанки".

Как уже сообщала наша газета, согласно пояснительной записке, смена названия нужна для того, чтобы отразить "исторические, культурные и иные местные традиции и особенности территории муниципального образования, а также по многочисленным обращениям жителей муниципального образования".

"В наши дни петербуржцы свято чтят имя преподобного Сергия. В Санкт-Петербургской епархии восстановлена Свято-Троицкая Сергиева Приморская мужская пустынь, в честь преподобного Сергия названо 11 храмов, освящено множество приделов в церквях. По слову русского историка В. О. Ключевского, "при имени преподобного Сергия народ вспоминает свое нравственное возрождение, сделавшее возможным и возрождение политическое ..."" – говорится в документе.

Объяснения, каким образом Сергий Радонежский связан именно с территорией МО "Парнас", в законопроекте не приводятся, однако к законопроекту прикладывается обращение к митрополиту с просьбой о благословении.

Ранее спикер ЗакСа Вячеслав Макаров объяснял, что Сергий Радонежский в сердце каждого петербуржца, в том числе и жителей бывшего "Парнаса".

Идея переименовать муниципалитет принадлежит депутату прошлого созыва ЗакСа, а теперь представителю региона в Госдуме Евгению Марченко. Он уверял, что люди не могут разобраться и часто путают название муниципального образования "Парнас" с названием партии, промзоны "Парнас", метро "Парнас" и колбасного завода. Позже депутат также сообщил "Фонтанке", что после переименования жители "Сергиевского" смогут ездить в монастырь в Подмосковье, там их пообещали принять бесплатно.

В ходе второго чтения эсер Алексей Ковалев предлагал переименовать муниципалитет в "Не Парнас", однако депутаты его не поддержали.

Закон вступит в силу после подписания губернатором и опубликования. Переименование произойдёт, согласно документу, 1 июля 2017 года.