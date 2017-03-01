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01.03.2017 10:35
22 Комментариев

ЗакС окончательно переименовал Парнас в Сергиевское

Законодательное собрание Петербурга 1 марта проголосовало в третьем чтении за смену наименования МО "Парнас" на МО "Сергиевское", передает из Мариинского дворца корреспондент "Фонтанки".

Как уже сообщала наша газета, согласно пояснительной записке, смена названия нужна для того, чтобы отразить "исторические, культурные и иные местные традиции и особенности территории муниципального образования, а также по многочисленным обращениям жителей муниципального образования".

"В наши дни петербуржцы свято чтят имя преподобного Сергия. В Санкт-Петербургской епархии восстановлена Свято-Троицкая Сергиева Приморская мужская пустынь, в честь преподобного Сергия названо 11 храмов, освящено множество приделов в церквях. По слову русского историка В. О. Ключевского, "при имени преподобного Сергия народ вспоминает свое нравственное возрождение, сделавшее возможным и возрождение политическое ..."" – говорится в документе.

Объяснения, каким образом Сергий Радонежский связан именно с территорией МО "Парнас", в законопроекте не приводятся, однако к законопроекту прикладывается обращение к митрополиту с просьбой о благословении.

Ранее спикер ЗакСа Вячеслав Макаров объяснял, что Сергий Радонежский в сердце каждого петербуржца, в том числе и жителей бывшего "Парнаса".

Идея переименовать муниципалитет принадлежит депутату прошлого созыва ЗакСа, а теперь представителю региона в Госдуме Евгению Марченко. Он уверял, что люди не могут разобраться и часто путают название муниципального образования "Парнас" с названием партии, промзоны "Парнас", метро "Парнас" и колбасного завода. Позже депутат также сообщил "Фонтанке", что после переименования жители "Сергиевского" смогут ездить в монастырь в Подмосковье, там их пообещали принять бесплатно.

В ходе второго чтения эсер Алексей Ковалев предлагал переименовать муниципалитет в "Не Парнас", однако депутаты его не поддержали.

Закон вступит в силу после подписания губернатором и опубликования. Переименование произойдёт, согласно документу, 1 июля 2017 года.

 


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комментарии пользователей (22)
obolenskiy1
1 марта 2017 г. 11:46
Ex-Cop: Гундяевские лоббисты отрабытывают премиальные.
obolenskiy1
1 марта 2017 г. 11:44
Dimitrije: А затем начнут попам земли раздавать. И будет там поповское государство. Ведь РПЦ не под отчётна государству. И денежки можно отмывать. Будут денежки "сергеевскими".
Udel
1 марта 2017 г. 11:43
Путаница была (якобы)? Но были например Сергий и Вакх (Саркис и Бахус). РПЦ отмечает день памяти Сергия и Вакха 7 (20) октября. Именно 7 октября был пострижен в монашество преподобный Сергий Радонежский. Он получил своё монашеское имя в честь мученика Сергия. Путаницы меньше стало...
obolenskiy1
1 марта 2017 г. 11:41
Зато члены Топонимической комиссии денежку получат.
obolenskiy1
1 марта 2017 г. 11:35
Мракобесие процветает. Территория Парнас привычна жителям, а какое-то Сергиево отдает притянутой за уши поповщиной.
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