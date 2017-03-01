Петербуржец отработает 11 месяцев за неуплату 750 тысяч по алиментам

К исправительным работам приговорили жителя Петроградского района Петербурга за неуплату алиментов на содержание детей от двух разных браков. До этого мужчина уже отбыл 14 суток административного ареста по той же причине, но это его не впечатлило, и теперь алиментщик приобрел судимость.

Как сообщает 1 марта пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов по Петербургу, своему шестилетнему сыну мужчина не выплачивал алименты больше четырех лет, задолжав более 280 тысяч рублей, а перед 10-летней дочерью от первого брака долг составил почти 470 тысяч.

В результате нерадивого отца признали виновным по статье 157 УК РФ ("Неуплата средств на содержание детей") и приговорили к 11 месяцам исправительных работ с удержанием 15% заработка в доход государства.