В Охотском море горит рыболовецкий сейнер

В Охотском море в 230 км юго-восточнее Магадана загорелся рыболовецкий сейнер «Каролина-33», сообщает источник в экстренных службах региона.

«Предварительно, пожар начался в рыбном цехе сейнера. Пострадавших нет, 39 человек эвакуированы на судно «Янтарь», — рассказал источник.

По его словам, на сейнере остаются 13 человек для тушения пожара. Помещение горящего цеха загерметизировано, проводится проливка палубы и переборок судна.

В район ЧП прибыли три корабля, туда же следует спасательное судно «Сибирский».