Путин признал, что в РФ не сработала система по контролю за допингом

Система контроля за применением допинга в России не сработала, нужно это признать, найти виновных и выстроить новую систему, заявил президент России Владимир Путин. Он подчеркнул, что Следственный комитет доведет соответствующее расследование до конца и выявит всех виновных.

"Имеющаяся и существовавшая до сих пор система контроля за неприменением допинга российская не сработала, и это наша вина, нужно об этом сказать прямо и это признать", — сказал президент на совещании по вопросу подготовки проведения Всемирной зимней Универсиады 2019 года.

Путин надеется, что в новой лаборатории МГУ, которая будет создана в рамках системы борьбы с допингом, не будет "жуликов, которые организуют допинговые программы, а потом бегут за границу".

"Мы передаём эту систему из министерства спорта, из правительства в независимую организацию, так, как это во многих странах мира сделано — на площадку Московского государственного университета, не фигурально, а в прямом смысле этого слова", — отметил российский лидер.

По его словам, власти РФ должны прислушаться к требованиям комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) независимо от их промахов.

"Вот сейчас я скажу самое главное. Самое главное заключается в том, что мы должны прислушаться, несмотря на вот эти промахи в работе независимой комиссии, прислушаться к тому, что она сделала и к результатам ее работы. Мы должны прислушаться к требованиям WADA, потому что надо признать, что у нас достоверные есть выявленные случаи применения допинга", — подытожил Путин.