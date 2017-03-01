Путин признал, что в РФ не сработала система по контролю за допингом
Система контроля за применением допинга в России не сработала, нужно это признать, найти виновных и выстроить новую систему, заявил президент России Владимир Путин. Он подчеркнул, что Следственный комитет доведет соответствующее расследование до конца и выявит всех виновных.
"Имеющаяся и существовавшая до сих пор система контроля за неприменением допинга российская не сработала, и это наша вина, нужно об этом сказать прямо и это признать", — сказал президент на совещании по вопросу подготовки проведения Всемирной зимней Универсиады 2019 года.
Путин надеется, что в новой лаборатории МГУ, которая будет создана в рамках системы борьбы с допингом, не будет "жуликов, которые организуют допинговые программы, а потом бегут за границу".
"Мы передаём эту систему из министерства спорта, из правительства в независимую организацию, так, как это во многих странах мира сделано — на площадку Московского государственного университета, не фигурально, а в прямом смысле этого слова", — отметил российский лидер.
По его словам, власти РФ должны прислушаться к требованиям комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) независимо от их промахов.
"Вот сейчас я скажу самое главное. Самое главное заключается в том, что мы должны прислушаться, несмотря на вот эти промахи в работе независимой комиссии, прислушаться к тому, что она сделала и к результатам ее работы. Мы должны прислушаться к требованиям WADA, потому что надо признать, что у нас достоверные есть выявленные случаи применения допинга", — подытожил Путин.
Источник: РИА Новости
Справка:
Доклад независимой комиссии под руководством Ричарда Макларена, посвященный допинговым проблемам в российском спорте, был опубликован в двух частях летом и зимой 2016 года. По его итогам от выступлений были отстранены российские спортсмены и федерации в различных видах спорта. Сборная России по легкой атлетике, за исключением прыгуньи в длину Дарьи Клишиной, в полном составе была вынуждена пропустить Олимпиаду в Рио. Россия была лишена права проведения чемпионата мира по бобслею и скелетону 2017 года, под давлением иностранных спортсменов и официальных лиц СБР отказался от проведения этапа Кубка мира сезона-2016/17 в Тюмени и чемпионата мира-2017 среди молодежи и юниоров.
Ранее генеральный директор МОК Кристоф Де Кеппер сообщил, что WADA признало, что во многих случаях представленных в отчете Макларена данных может быть недостаточно, чтобы доказать вину российских спортсменов в нарушении антидопинговых правил.