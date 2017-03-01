ВСД попросили повернуть на север

Восточный скоростной диаметр в Невском районе уткнулся в колонию строгого режима. В Петербурге продолжается череда слушаний поправок к Генплану.

Вечером 28 февраля около 300 человек пришли в администрацию Невского района на публичные слушания. Они спешили обсудить поправки к Генплану Петербурга. Точнее, их интересовал только один проект – трассировка будущего ВСД. Горожане просят изменить маршрут магистрали и предлагают свои варианты, чиновники согласны: в дискуссии возможен новый поворот.

Как уже сообщала «Фонтанка», корректировки Генплана больше всего коснулись Невского района, на территории которого изменилась трассировка Восточного скоростного диаметра. Новый маршрут проложен в буквальном смысле слова под окнами домов ЖК «Ладожский парк», а это 15 многоэтажек, в которых проживает 15 тысяч жителей.

Ближайшие соседи будущего ВСД возмущались организацией слушаний, некоторые отказывались покидать переполненный зал и толпились у входа. Атмосфера накалялась. Кто-то попытался достать и развернуть протестный плакат.

– Плакатов не надо. У нас тут не митинг. А если будете нарушать порядок, вызову наряд полиции.

Нарушителей покоя чиновников одернул начальник отдела строительства районной администрации Юрий Смирнов, чем еще больше раззадорил собравшихся. И когда специалист НИПЦ Генплана Анна Средина начала объяснять суть всех вносимых в Генплан поправок, в зале раздались аплодисменты и крики: «Не надо нам про всех! Расскажите про Невский район».

За коллегу заступился начальник отдела НИПЦ Генплана Александр Мюльберг, который объяснил: такой порядок, и организаторы слушаний обязаны «рассказать горожанам обо всем, что касается корректировки Генплана».

Дошли и до района. ВСД с улицы Зольной свернет на улицы Ванеева, Ворошилова, затронет Латышских Стрелков и продолжится вдоль Хасанской с пробивкой до улицы Коллонтай.

Зал взорвался:

– Почему изменили маршрут? Жителей «Ладожского парка» на Ворошилова спросили? От нас до будущей дороги нет и 100 метров.

Анна Средина объяснила: «Поменяли направление из-за невозможности вынести федеральные объекты». Речь идет об исправительной колонии строгого режима №7, которую в народе называют «Яблоневкой» (улица Латышских Стрелков между Ворошилова и Ладожским вокзалом). На пути ВСД встал и асфальтобетонный завод «Магистраль».

С этого момента жители Невского района и начали наперебой рассказывать чиновникам все, что они думают о планах Смольного. Для начала напомнили, что несколько лет назад застройщик «Ладожского парка» обещал покупателям рай посреди мегаполиса: хорошие дома, пять паркингов, в перспективе – станция метро «Ладожская -2», вынос за пределы города режимной «Яблоневки». «По факту мы получили заставленные машинами дворы, про метро все забыли, проблемы с транспортной инфраструктурой, а под окнами пройдет ВСД. Мы не против трассы, она нужна городу, но давайте искать компромисс», – обратилась Татьяна Дурова.

Чиновникам припомнили, что колонию и АБЗ городские власти обещали вынести за пределы города еще много лет назад, чему также были посвящены публичные слушания и писались протоколы. Что переезд заключенных в 2011 году оценили в 5 миллиардов рублей, но ГУФСИН сегодня даже не рассматривает планы о закрытии режимного объекта.

Один из активистов предложил обсудить экономику проекта. «Как только по улице Ворошилова, прямо в жилой зоне, пройдет скоростной диаметр, цены на квартиры там упадут. Как минимум на миллион-полтора. Нам заказчик проекта выплатит компенсацию? Мы подсчитали: 15 домов в ЖК «Ладожский парк», в каждом по 400 квартир. Нам должны под 9 миллиардов рублей», – считает житель района. «Почему мы должны терять деньги из-за нечеловеческих проектов», – спрашивали горожане.

Представитель НИПЦ Генплана Александр Мюльберг, которому одна из участниц слушаний предложила не глядя поменяться квартирами, пытался выстроить диалог. Для начала он поправил: ВСД пройдет не в жилой зоне, а вдоль нее.

«Мы вынесли на обсуждение трассировку, которая вам по понятным причинам не нравится. Мы объяснили, почему предлагаем такой вариант. Сегодня здесь выскажутся 250-300 человек, еще большее число людей подадут мотивированные предложения в письменном виде. И все будут утверждать одно. Все ваши предложения будут рассмотрены» , – обратился к выступающим Мюльберг.

Эмоциональную дискуссию в конструктивный диалог попытался перевести и житель ЖК «Ладожский парк» Антон Борисенко. Он считает, что даже если когда-нибудь власти решат проблемы с той же колонией №7 и бетонным заводом, в предложенной трассировке ВСД есть стратегическая ошибка. Такой маршрут, во-первых, не решит транспортные проблемы Невского района – ВСД пройдет по этой части Петербурга транзитом, без съездов. Во-вторых, действительно ухудшит условия жизни тысяч семей.

У горожанина есть компромиссный вариант – скоростной диаметр может свернуть с улицы Зольной и уйти от Ладожского вокзала в другую сторону. «Посмотрите на развязку Индустриальный –Шафировский проспект, где промзона. ВСД уйдет от нас далеко, а мы получим заодно и съезд к Ладожскому вокзалу. Сразу несколько крупных жилых зон получат удобный доступ и к метро, и к РЖД, и к торгово-развлекательным объектам. Останется облагородить Яблоновский парк, доделать логичное продолжение улицы Ворошилова – и на будущее мы имеем комфортабельный современный микрорайон», – предлагает он.

Александр Мюльберг поблагодарил автора конкретных предложений и сообщил, что частично этот вариант уже прорабатывался, но есть и над чем подумать. Администрация Невского района будет принимать письменные предложения от жителей до 4 марта. Пожеланий будет немного: в очередной раз все же пересмотреть трассировку ВСД. Заодно жители Невского района готовы обсуждать транспортную инфраструктуру, которая связывает Невский с соседним Красногвардейским районом. Дороги перегружены, развязки уже давно не справляются с потоком машин.

Справка: с 27 февраля по 3 марта в 18 районах Петербурга проходят публичные слушания, посвященные корректировкам действующего Генплана города. Официально корректировку действующего с 2005 года Генплана города в Смольном объясняют «необходимостью изменения части, касающейся обеспечения пассажирского железнодорожного сообщения по маршруту Витебский вокзал – аэропорт Пулково и отображения иных объектов транспортной инфраструктуры».

Екатерина Кураева, "Фонтанка.ру"