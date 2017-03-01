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01.03.2017 11:22
1 Комментариев

ВСД попросили повернуть на север

Восточный скоростной диаметр в Невском районе уткнулся в колонию строгого режима. В Петербурге продолжается череда слушаний поправок к Генплану.
ВСД попросили повернуть на север
Екатерина Кураева

Вечером 28 февраля около 300 человек пришли в администрацию Невского района на публичные слушания. Они спешили обсудить поправки к  Генплану Петербурга.  Точнее, их интересовал только один проект – трассировка будущего ВСД.  Горожане просят изменить маршрут магистрали и предлагают свои варианты, чиновники согласны: в дискуссии возможен новый поворот.

Екатерина Кураева

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Екатерина Кураева

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Как уже сообщала «Фонтанка»,  корректировки Генплана больше всего коснулись Невского района, на территории которого изменилась трассировка Восточного скоростного диаметра. Новый маршрут проложен в буквальном смысле слова под окнами домов ЖК «Ладожский парк», а это  15 многоэтажек, в которых проживает 15 тысяч жителей.

Ближайшие соседи будущего ВСД возмущались организацией слушаний, некоторые отказывались  покидать переполненный зал и толпились у входа. Атмосфера накалялась.  Кто-то попытался  достать и развернуть протестный плакат.

– Плакатов не надо.  У нас  тут не митинг. А если будете нарушать порядок, вызову наряд полиции.

Нарушителей покоя чиновников одернул  начальник отдела строительства районной администрации  Юрий Смирнов, чем еще больше раззадорил собравшихся.  И когда  специалист НИПЦ Генплана  Анна Средина начала объяснять суть всех вносимых в Генплан поправок, в зале раздались аплодисменты и крики: «Не надо нам про всех! Расскажите про Невский район».

За коллегу заступился начальник отдела НИПЦ Генплана  Александр Мюльберг, который объяснил: такой порядок, и организаторы слушаний  обязаны «рассказать горожанам обо всем, что касается корректировки Генплана».

Дошли и до района. ВСД с улицы Зольной свернет на улицы Ванеева, Ворошилова, затронет Латышских Стрелков и продолжится  вдоль Хасанской с пробивкой до улицы Коллонтай. 

Зал взорвался:

– Почему изменили маршрут? Жителей «Ладожского парка» на Ворошилова спросили? От нас до  будущей дороги нет и 100 метров.

Архив/КРТИ

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Действующий Генплан (слева) и предполагаемые изменения (справа)
Действующий Генплан (слева) и предполагаемые изменения (справа)

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Анна Средина объяснила: «Поменяли направление из-за невозможности вынести федеральные объекты». Речь идет об исправительной  колонии  строгого режима  №7, которую в народе называют «Яблоневкой»  (улица Латышских Стрелков между  Ворошилова и Ладожским вокзалом).  На пути  ВСД встал и  асфальтобетонный завод «Магистраль».

С этого момента  жители Невского района и начали  наперебой рассказывать чиновникам все, что они думают о планах Смольного.  Для начала напомнили, что несколько лет назад застройщик «Ладожского парка» обещал  покупателям рай посреди мегаполиса: хорошие дома, пять паркингов,  в перспективе –  станция метро «Ладожская -2», вынос за пределы города режимной «Яблоневки». «По факту мы получили заставленные машинами дворы,  про метро все забыли, проблемы с транспортной инфраструктурой, а под окнами пройдет ВСД. Мы не против трассы,  она нужна городу, но давайте искать компромисс», – обратилась Татьяна Дурова.

Чиновникам припомнили, что  колонию и  АБЗ городские власти обещали вынести  за пределы города еще много лет назад, чему также были посвящены публичные слушания и писались протоколы. Что переезд заключенных в 2011 году оценили в 5 миллиардов рублей, но  ГУФСИН  сегодня даже не рассматривает планы о закрытии режимного объекта.

Один из активистов предложил обсудить экономику проекта. «Как только по улице Ворошилова, прямо в жилой зоне, пройдет скоростной диаметр, цены на квартиры там упадут.  Как минимум на миллион-полтора. Нам заказчик проекта выплатит компенсацию? Мы подсчитали: 15 домов в ЖК «Ладожский парк», в каждом по 400 квартир.  Нам должны под  9 миллиардов рублей», – считает житель района. «Почему мы должны терять  деньги из-за нечеловеческих проектов», – спрашивали горожане.

Представитель НИПЦ Генплана  Александр Мюльберг, которому  одна из участниц слушаний  предложила  не глядя поменяться квартирами, пытался выстроить диалог.  Для начала он поправил: ВСД пройдет не в жилой зоне, а вдоль нее. 

«Мы вынесли на обсуждение трассировку, которая вам по понятным причинам не нравится.  Мы объяснили, почему предлагаем такой вариант.  Сегодня здесь выскажутся  250-300 человек, еще большее число людей подадут мотивированные предложения в письменном виде. И все будут  утверждать одно. Все ваши предложения будут рассмотрены» , – обратился к выступающим  Мюльберг.

Эмоциональную дискуссию в конструктивный диалог попытался перевести и житель ЖК «Ладожский парк» Антон Борисенко. Он считает, что даже если когда-нибудь власти решат проблемы с той же колонией №7 и бетонным заводом, в предложенной трассировке ВСД есть стратегическая ошибка. Такой маршрут, во-первых, не решит транспортные проблемы Невского района – ВСД пройдет по  этой части Петербурга транзитом, без съездов. Во-вторых, действительно ухудшит условия жизни тысяч семей. 

У горожанина  есть компромиссный вариант – скоростной диаметр может свернуть с улицы Зольной  и уйти от Ладожского вокзала в другую сторону. «Посмотрите на  развязку Индустриальный –Шафировский проспект, где промзона.  ВСД уйдет от нас далеко, а мы получим заодно и  съезд к Ладожскому вокзалу. Сразу несколько крупных жилых зон получат удобный доступ и к метро, и к РЖД, и к торгово-развлекательным объектам. Останется облагородить Яблоновский парк, доделать логичное продолжение улицы Ворошилова – и  на будущее мы имеем комфортабельный современный микрорайон», – предлагает он.

Александр Мюльберг поблагодарил автора конкретных предложений и сообщил, что частично этот вариант уже прорабатывался, но есть и над чем подумать.  Администрация Невского района будет принимать  письменные предложения от жителей до 4 марта.  Пожеланий будет немного: в очередной раз все же пересмотреть трассировку ВСД. Заодно жители Невского района готовы обсуждать транспортную инфраструктуру, которая связывает Невский с соседним Красногвардейским районом.  Дороги перегружены, развязки  уже давно не справляются с потоком машин.

Справка: с 27 февраля по 3 марта в 18 районах  Петербурга проходят публичные слушания, посвященные корректировкам действующего Генплана города. Официально корректировку  действующего с 2005 года Генплана города в Смольном объясняют «необходимостью изменения части, касающейся обеспечения пассажирского железнодорожного сообщения по маршруту Витебский вокзал – аэропорт Пулково и отображения иных объектов транспортной инфраструктуры».

Екатерина Кураева, "Фонтанка.ру"


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комментарии пользователей (1)
Danik
1 марта 2017 г. 11:45
Вместо метро строим дороги на опорах. Проведите на таких же опорах трамвай или метро копайте. Что и куда там возить? Грузы? Откуда и куда? Кто и куда там ездит? Общественный транспорт должен быть в городе, а нам все предлагают жить в деревни у скоростной магистрали. Такое впечатление, что стройка это просто отмыв денег. По другому просто не могут взять из бюджета средства.
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