При выходе из Альфа-банка петербуржца запихали в «Кадиллак», но он просит полицию не беспокоиться

Полиция Невского района Петербурга пыталась разыскать черный «Кадиллак», в который насильно посадили мужчину. Пока опрашивали свидетелей, изучали оброненный жертвой портфель, коммерсант из Костромы объявился сам. Он заявил, что таким образом его пригласили попить кофе. Но так и не сказал – кто.

По информации «Фонтанки», в полдень 28 февраля через службу «02» в полицию Невского района пришло сообщение о преступлении от очевидцев. Несколько петербуржцев, случайно оказавшихся возле отделения Альфа-банка на проспекте Большевиков, наблюдали детективную картину. С их слов, когда из банка вышел молодой человек, двое неизвестных в черных одеждах накинулись на него, а потом силой запихнули в припаркованный черный Cadillac Escalade. При этом жертва кричала и звала на помощь.

Когда на место прибыл наряд полиции, то свидетели отдали сотрудникам правоохранительных органов выроненный потерпевшим портфель, заодно сообщив госзнак иномарки, на которой увезли парня.

По данным нашего издания, черная иномарка оказалась в собственности у предпринимателя, проживающего на Васильевском острове, а в портфеле были обнаружены документы на коммерческую компанию «Спектр», по которым было нетрудно найти данные и самого похищенного. Но пока все это сводили в единое целое, появился и сам пострадавший. Им оказался 28-летний коммерсант Сергей из Костромы.

Он официально заявил, что не видит причины для беспокойства правоохранителей, так как возле банка просто встретил знакомых и поехал с ними пить кофе. Другое дело, что имена этих знакомых он категорически отказался называть.

Заметим, что за 28 февраля это уже второе странное происшествие в Петербурге. Ранее сообщалось, что примерно в это же время на Крестовском острове налетчики напали на бронированный джип предпринимателя, но, по его словам, забрали только 10 тысяч рублей.