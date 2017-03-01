«Туполев» создал деревянный макет нового стратегического бомбардировщика

В компании «Туполев» создан первый полноразмерный макет перспективного авиационного комплекса Дальней авиации (ПАК ДА) — нового стратегического бомбардировщика, разрабатываемого для ВКС России.

Об этом ТАСС сообщил источник в российском оборонно-промышленном комплексе.

«Созданы несколько макетов ПАК ДА из композиционных материалов, а также полноразмерный макет из дерева. Макеты выполнены по схеме "летающее крыло"», — сказал собеседник агентства.

По его словам, в самолете будет максимально применена технология «стелс»: например, в конструкции будут использованы радиопоглощающие материалы, а все оружие разместят внутри бомбардировщика. Также ПАК ДА планируется оснастить новейшими средствами радиоэлектронной борьбы.

Другой источник в ОПК сообщил ТАСС, что первый опытный образец боевой машины поднимется в воздух ориентировочно «на рубеже 2025 года». Бомбардировщик, по информации собеседника агентства, получит дозвуковую скорость полета.

ПАК ДА, как заявляли в Минобороны, может быть представлен публике в 2018 году.

Работы над новым российским бомбардировщиком по программе ПАК ДА начались в 2009 году, когда компания «Туполев» приступила к определению облика самолета. В 2012 году было объявлено о завершении аванпроекта машины и начале предэскизного проектирования, которое завершилось весной 2014-го.

В настоящее время «Туполев» ведет рабочее проектирование самолета. Предполагается, что перспективный бомбардировщик заменит в строю самолеты Ту-95МС и Ту-22М3, имея взлетный вес более 100 тонн и радиус действия около шести тысяч километров. В состав бортового вооружения бомбардировщика будут включены, в том числе, гиперзвуковые ракеты большой дальности.