В переулке Гривцова разбился мужчина

Погибший мужчина обнаружен в ночь на 1 марта в Адмиралтейском районе Петербурга. Предположительно, он упал с высоты.

Как стало известно «Фонтанке», о гибели петербуржца около двух часов ночи в полицию сообщил очевидец, который увидел окровавленное тело во дворе дома №24 в переулке Гривцова. По предварительной информации, 40-летний мужчина выпал с пятого этажа.

Погибший зарегистрирован в доме на соседней улице. Сейчас выясняется, что он делал по адресу, где произошла трагедия. Проводится проверка.