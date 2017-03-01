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01.03.2017 09:41

В переулке Гривцова разбился мужчина

Погибший мужчина обнаружен в ночь на 1 марта в Адмиралтейском районе Петербурга. Предположительно, он упал с высоты.

Как стало известно «Фонтанке», о гибели петербуржца около двух часов ночи в полицию сообщил очевидец, который увидел окровавленное тело во дворе дома №24 в переулке Гривцова. По предварительной информации, 40-летний мужчина выпал с пятого этажа.

Погибший зарегистрирован в доме на соседней улице. Сейчас выясняется, что он делал по адресу, где произошла трагедия. Проводится проверка.

 


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