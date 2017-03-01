Подразделения военной базы РФ в Армении подняты по сигналу "тревога"

Подразделения российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Армении были подняты по сигналу "тревога" и выдвинулись на высокогорные полигоны "Камхуд" и "Алагяз" в ходе плановой боевой проверки, говорится в пресс-службе ЮВО.

"В ходе марша мотострелковые, танковые, разведывательные, артиллерийские и зенитные подразделения в сложной тактической обстановке отрабатывают вводные по отражению ударов авиации, преодолению сложно проходимых заснеженных участков местности, зараженных отравляющими веществами, каменных завалов и зон действия условных диверсионно-разведывательных групп", — говорится в сообщении.

Подразделения ПВО прикроют воздушное пространство с использованием комплексов Бук М1-2, С-300В, истребителей МиГ-29 и вертолетов Ми-8МТ и Ми-24П российской авиационной военной базы Эребуни.

Военные инженеры возведут укрепления и установят минные заграждения, а связисты развернут передвижные узлы связи, командно-штабные машины, наладят каналы связи и так далее.