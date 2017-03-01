«Левада»: Россияне меньше гордятся освоением космоса и больше - присоединением Крыма

Значительное изменение настроений россиян за последние 17 лет показал опрос «Левада-центра» об отношении к историческим событиям. Граждане РФ реже гордятся освоением космоса, меньше стыдятся бедности, репрессий и отставания от Запада, зато появился новый предмет для гордости — присоединение Крыма.

«Левада-центр» спросил граждан о том, какие чувства вызывают у них разные события и явления истории. Опрос по стандартной всероссийской выборке из 1600 человек был проведен 20-23 января.

Чувство гордости в первую очередь (83%) вызывает победа в Великой Отечественной войне. Этот вариант занимает первое место все время проведения опроса — с 1999 года.

На втором месте оказалось возвращение Крыма в состав России. Это событие вызывает гордость у 43% респондентов. До сих пор этот вариант не включался в опрос, а вторую строчку занимала ведущая роль страны в освоении космоса. В этом году освоение космоса назвали предметом для гордости 41% (60% в 1999 году, 42% в 2015 году). Также чувство гордости вызывает великая русская литература (36%), превращение страны в советские времена в одну из ведущих промышленных держав (35%), достижения российской науки (32%), слава русского оружия (26%), моральные качества русского человека — простота, терпение, стойкость (23%).

18% опрошенных гордятся стабильным положением страны при Владимире Путине, а 14% — борьбой с татаро-монгольским игом и защитой Европы от нашествия с востока. 9% гордятся передовым строем, советским бесклассовым обществом, а 7% — подвижничеством русских святых.

Отвечая на вопрос о том, чего россияне стыдятся, они по традиции выбрали в первую очередь вариант «великий народ, богатая страна, а живем в вечной бедности и неустроенности». Но в этом году его выбрали лишь 54%, хотя в 1999 году так говорили 79%, а в 2008 году – 69%. На второй строчке (33%) оказался вариант «разрушение СССР». 24% испытывают чувство стыда по поводу грубости нравов и хамства.

Репрессии, террор и выселение народов в 1920-1950-е годы вызывает чувство стыда у минимального количества респондентов за все время проведения опроса — 22%. В 2003 году этот вариант выбрали 39%, а в 2012 и 2015 годах — 25%. Минимальное количество россиян стыдятся и хронического отставания от Запада: в 1999 году вариант выбрали 31%, а в этом году 20%. Стремления силой навязать свой строй другим странам и народам стыдятся только 4% (15% в 1999 году и 6% в 2012 году). Прихода Путина к власти стыдятся 3% (в 2015 году — 1%, а в 2012 году — 5).

Наступают более прагматичные времена, люди меньше задумываются об исторических событиях в терминах «гордость» и «стыд», поэтому эти чувства испытывают реже, резюмирует замдиректора «Левада-центра» Алексей Гражданкин. Присоединение Крыма — исключение, поскольку это событие произошло недавно и на фоне ушедших в прошлое успехов в космосе еще остается в сознании людей, отмечает он.