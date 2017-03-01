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01.03.2017 09:01

YouTube запустит собственное онлайн-телевидение

Видеохостинг YouTube запустит сервис для просмотра телевидения в режиме онлайн. Об этом объявила исполнительный директор YouTube Сьюзен Войчицки.

Новый сервис, получивший название YouTube TV, рассчитан на молодую аудиторию, активно пользующуюся мобильными приложениями.

«Миллениалы любят ТВ-контент, но мы видим, что они не хотят потреблять его традиционным образом», — сказала Войчицки.

Точная дата запуска YouTube TV еще не объявлена, Войчицки лишь уточнила, что сервис начнет работу в ближайшие месяцы. Как сообщает The Verge, YouTube TV будет подключен к четырем главным вещательным сетям США — ABC, CBS, Fox и NBC. Кроме того, пользователям станет доступен просмотр кабельных каналов. Сервис будет обходиться в $35 в месяц, пользователи также получат бесплатную подписку на сервис YouTube Red.

О том, что YouTube работает над созданием платного сервиса, который предоставит пользователям доступ к кабельным каналам, транслируемым через интернет, стало известно в мае прошлого года. Тогда источники Bloomberg сообщили, что новый сервис, который хотели назвать Unplugged, является приоритетным проектом YouTube и работа над ним ведется с 2012 года. Собеседники агентства уточняли, что запуск запланирован на 2017 год.

Осенью 2015 года YouTube, входящий в Google, которым владеет Alphabet Inc., выпустил свой первый платный сервис под названием YouTube Red. Он позволяет подписчикам смотреть видео без рекламы.

 

 

Источник: РБК


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