Рейс из Петербурга в Доминикану задерживают на 10 часов

В аэропорту Петербурга почти на 10 часов задерживается рейс в Доминикану. Вылет отложен из-за неисправности самолета.

О серьезной задержке рейса авиакомпании Azur Air в Пунта-Кану «Фонтанке» сообщили читатели.

«Должен был вылететь в 4.30. Теперь обещают 14.00. Люди негодуют. Неразбериха», – описал ситуацию пассажир Михаил. Письмо поступило в редакцию ночью 1 марта.

В колл-центре компании Azur Air сообщили, что информация о времени вылета должна появиться сегодня в 13.00. Там также добавили, что рейс ZF 7877 был отменен из-за технической неисправности авиалайнера. Сейчас решается, будет ли подан другой самолет, или пассажиры полетят на отремонтированном воздушном судне.