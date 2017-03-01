На Курилах заявили о повышенном спросе на «дальневосточный гектар»

Более 750 заявлений поступило на «дальневосточный гектар» в Сахалинской области из других регионов России, при этом почти треть из них — на земли Южно-Курильского городского округа (острова Кунашир и Шикотан). Об этом заявила министр земельных и имущественных отношений региона Елена Гах.

«На 28 февраля на территории Сахалинской области поступило 8,1 тыс. заявлений... Из других регионов России поступило 751 заявление, из которых самое большое количество заявок, 276, в Южно-Курильский городской округ», — рассказала она.

По словам министра, сахалинцы и курильчане активно воспользовались правом получения земли, с 1 февраля на гектар имеют право все граждане России.

«Прогноз Минвостокразвития по активности пока не оправдался. Она несколько меньше, но все равно заявки есть из всех субъектов Российской Федерации. Среди лидеров – Москва, Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область», — сказала Гах.

Ранее сообщалось, что Москва, Приморье и Хабаровский край лидируют по заявкам на «дальневосточный гектар».