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01.03.2017 08:21

На украинских предприятиях в Донбассе введено внешнее управление

Власти самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, как и обещали, с 1 марта перевели под внешнее управление украинские предприятия, находящиеся на территории ДНР и ЛНР. Об этом сообщает на источник в совете министров ДНР.

«На предприятиях с украинской юрисдикцией в ДНР с 00:00 1 марта вводится внешнее государственное управление», — отметил источник.

В ЛНР также подтвердили информацию о переводе предприятий под внешнее управление. «Вводится внешний администратор от государства ЛНР, и налоги будут поступать в бюджет республики», — уточнил неназванный чиновник.

27 февраля руководители ДНР и ЛНР Александр Захарченко и Игорь Плотницкий выступили с ультиматумом, потребовав до 00:00 часов 1 марта 2017 года снять блокаду с путей в республики. В противном случае они пообещали ввести внешнее управление на всех предприятиях украинской юрисдикции и перестать поставлять уголь на Украину.

Захарченко также уведомил о создании штаба для решения всех вопросов, связанных с процессом перевода. Он объяснил это необходимостью вновь запустить работу на предприятиях, которые были остановлены из-за устроенной украинскими радикалами блокады.

Источник: "Лента.ру"

Справка:

Украинские националисты начали торговую блокаду ДНР и ЛНР в январе. Из-за их действий Украина перестала получать необходимое количество угля, что привело к чрезвычайному режиму в энергетике в стране. Активисты отказываются вести переговоры с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом и обещают расширить «географию» контролируемых ими территорий.


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