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01.03.2017 08:13

Трамп: Ради победы над ИГ Америка готова найти новых друзей

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности страны искать "новых друзей".

"Америка готова найти новых друзей и создать новые партнерства там, где совпадают общие интересы", — заявил Трамп в своем обращении к конгрессу.

Президент отметил, что власти предпринимают серьезные меры для защиты американцев от радикального исламского терроризма. Говоря о проблеме беженцев, он назвал "неосмотрительным" допуск приезжих из стран, где невозможно осуществить "подходящий отбор".

"Мы не можем позволить нашей стране стать убежищем для экстремистов", — подчеркнул американский лидер, добавив, что Вашингтон готов сотрудничать с союзниками в мусульманском мире в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (запрещена решением Верховного суда РФ – Прим. ред).

Обращаясь к конгрессу, Трамп также заявил о своей поддержке НАТО, но потребовал от союзников выполнять свои финансовые обязательства.

"Основываясь на жестких и очень открытых дискуссиях, могу сказать, что они это начинают делать. Деньги уже текут", — сказал он.

По словам главы государства, США вновь готовы вести за собой другие страны. Трамп пообещал конгрессменам, что "народы мира — друзья или враги — увидят, что Америка сильна, Америка гордится, и Америка свободна".

Во время предвыборной кампании Трамп резко критиковал НАТО, но после избрания поддержал альянс с оговоркой, что все его члены должны платить "честную долю" взносов. Согласно уставу, все члены организации должны выделять в общий бюджет не менее двух процентов от своих общих расходов, однако в последние два года эти обязательства выполняли лишь пять стран — США, Греция, Великобритания, Эстония и Польша.

 

 

Источник: РИА Новости


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