Федеральный судья предложил создать спецслужбу государственных адвокатов

Редкое предложение прозвучало в Москве на совещании федеральных судей – создать службу государственных адвокатов. По мнению Федеральной палаты адвокатов, это просто противоречит Конституции. Более того, такие попытки уже предпринимались в Советской России.

По информации «Фонтанки», на семинаре-совещании федеральных судов 28 февраля председатель Вологодского областного суда Владимир Шепель неожиданно предложил заменить институт адвокатов по назначению специальной службой государственных адвокатов, качество работы которых могли бы контролировать органы юстиции. При этом подверг резкой критике работу защитников по назначению.

Федеральная палата адвокатов (ФПА) тут же выступила с официальным заявлением, в котором напомнила, что действующая в России система участия адвокатов в судопроизводстве по назначению, создана во исполнение положения статьи 48 Конституции РФ, которая гарантирует право на получение квалифицированной юридической помощи, в том числе в установленных законом случаях – бесплатно.

Статс-секретарь, заместитель президента ФПА Константин Добрынин заявил, что предложение вологодского судьи не может вызывать у специалистов ничего, кроме удивления. «Более того сама постановка подобного вопроса противоречит Конституции, федеральным законам и здравому смыслу – ведь очевидно, что защита, зависимая от государственной власти, не может действовать в интересах доверителя, то есть обычного гражданина, права, которого зачастую нарушены самим государством и которые адвокатура восстанавливает в непростой правовой борьбе».

Кроме того, в палате адвокатов отметили, что попытки создания института государственных адвокатов предпринимались в России и ранее. Так, в 1918 году советская власть создавала коллегии защитников, обвинителей и представителей сторон в гражданском процессе, где адвокаты были государственными служащими.

«Практика показала, что защита, зависимая от государственной власти, не может выполнять свое предназначение – противостоять государственному обвинению. В 1922 году эта ошибка была исправлена и восстановлены коллегии адвокатов как негосударственные некоммерческие организации, построенные на принципе членства в них индивидуально практикующих адвокатов», – подчеркнул «Фонтанке» собеседник в ФПА.

Заодно Константин Добрынин заметил, что адвокатское сообщество с уважением относится к любой критике, а критике коллег-судей – в особенности, главное, чтобы она была по делу. Но он напомнил, что адвокатура поддерживает предложенный судьями законопроект о государственной судебной службе. «Ведь те зарплаты в районе 15 тысяч рублей, которые сейчас платятся сотрудникам аппаратов, вызывают стыд», – сказал адвокат. При этом он напомнил коллегам и об унизительном размере оплаты адвокатов, специализирующихся на уголовных делах по назначению, который иногда составляет 550 рублей за судо-день.

В интервью «Фонтанке» экс-сенатор Добрынин сказал: «Мы разделяем беспокойство коллег-судей о качестве защиты, более того, мы сами стараемся сделать её качество идеальным и сейчас, например, вводим профессиональный стандарт оказания уголовно-правовой защиты, но все-таки полагаем, что в профессиональной дискуссии не надо выходить за рамки права, предлагая экстравагантные идеи».

«Достаточно того, что это прелестно делают отдельные депутаты Госдумы», – не удержался он.