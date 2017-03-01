Американский комик сравнил реформу Трампа со «стрингами на заднице отца»

Ведущий вечернего шоу Last Week Tonight на американском телеканале HBO Джон Оливер сравнил планы республиканцев провести реформу здравоохранения в США со «стрингами, прикрывающими зад отца». Об этом сообщает Mashable.

Оливер посвятил около 10 минут обсуждению программы всеобщего медицинского страхования, принятой при предыдущем президенте страны Бараке Обаме. По мнению комика, так называемая Obamacare не заслуживает столь резкой критики со стороны республиканцев и нового главы государства Дональда Трампа.

Затем ведущий начал обсуждение республиканского аналога. Он процитировал слова министра здравоохранения Томаса Прайса, который пообещал страховку по новой программе в размере 1,2 тысячи долларов для американцев в возрасте от 18 до 35 лет и три тысячи долларов для граждан от 50 и старше. Это, по словам Оливера, лишь треть стоимости самой простой страховки, существующей в США сейчас.

Средства, которые республиканцы готовы предоставить американцам, натолкнули ведущего на необычные ассоциации. Так, он уверен, что эти деньги покроют траты на здоровье в масштабах, сопоставимых с покрытием стрингами задницы отца.

Представители Республиканской партии несколько раз публично объявляли, что предложения по реформе здравоохранения практически готовы и скоро будут представлены широкой публике. Однако в настоящий момент существует только сайт, на котором можно найти краткое описание будущей программы в двух предложениях.