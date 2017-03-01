Приговоренному экс-зампреду КГИОП вернули право быть чиновником

Санкт-Петербургский городской суд смягчил приговор бывшему чиновнику Смольного. Занимавший должность зампреда КГИОП Игорь Гришин и посидит поменьше, и на госслужбу сможет вернуться после освобождения.

Напомним, чиновника задержали в марте 2015 года и обвинили в получении взятки. Он требовал 13 процентов от госконтракта на 46 млн рублей, перечисленных реставрационной компании «Меандр». Судья Роман Калитко квалифицировал эпизод как покушение на мошенничество. Гришин и посредники Антонов и Сыромятников были приговорены в июле 2016-го.

Как сообщил «Фонтанке» адвокат Игорь Сочиянц, Горсуд 28 февраля снял с осужденных квалифицирующий признак «группой лиц», который изначально не вменялся следствием, но был добавлен Октябрьским судом.

Гришину снизили срок лишения свободы на два месяца, до 5 лет до и исключили наказание в виде трехлетнего запрета занимать госдолжности.

Сыромятникову и Антонову приговоры смягчены незначительно.