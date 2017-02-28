Кандидат в главы нацразведки США призвал расследовать деятельность России

Кандидат президента Дональда Трампа на пост директора национальной разведки США Дэниел Коутс заявил, что США должны провести расследование по поводу предполагаемых попыток России оказать влияние на американские выборы, передает РИА «Новости».

«Несомненно, этот вопрос должен быть расследован. Нам очень важно понимать, что и как происходит», — сказал Коутс.

По его словам, Россия «имеет давнюю историю пропаганды и оказания влияния на другие страны».

Ранее Трамп снова назвал сообщения о его связях с Россией «фейком» демократов и СМИ.