Трамп подписал указ о поддержке исторических «колледжей для афроамериканцев»

Президент США Дональд Трамп подписал указ, направленный на развитие государственной поддержки исторических «черных» колледжей, передает Reuters со ссылкой на чиновника Белого дома.

Указ направлен на реализацию федеральной программы по продвижению исторических колледжей для темнокожего населения, которая будет осуществляться под контролем Белого дома.

По словам чиновника, реализация данного указа будет способствовать созданию рабочих мест, а также декриминализации определенных городских районов.

Исторические черные высшие учебные заведения (Historically Black Colleges and Universities) — особая категория вузов на территории США, созданных специально для обучения афроамериканского населения в 1964 году.