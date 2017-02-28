Производитель смартфонов Apple потратил $50 млрд за год на работу с американскими поставщиками, сообщает Reuters со ссылкой на заявление главы компании Тима Кука на ежегодной встрече акционеров.

Среди американских поставщиков Apple, как отмечает Кук, производитель стекла и керамики Corning Ink. и инновационно-производственная компания 3M.

«Мы всегда ищем способы помочь нашей стране. Мы знаем, что Apple может существовать только в США», — сказал Кук.

Кроме того, в ходе ежегодной встречи акционеров Кук заявил, что компания подвергалась давлению со стороны нового президента США Дональда Трампа из-за сборки смартфонов Apple в Китае. Apple также намерена прорабатывать с Трампом вопросы о возвращении доходов из офшорных зон по низкой налоговой ставке.