Петербуржцы увидели перформанс с болезненно острым сюжетом

Перформанс швейцарского художника Яна Маруссича, во время которого тот лежит обнаженным в ванне битого стекла, открыл новое культурное пространство «Сдвиг» в Петербурге.

Приглашенные на представление Bain Brisé («Ванна осколков») в честь открытия поначалу были шокированы, хотя давно известно, что проекты Маруссича отличает любовь пощекотать нервы публике, да и «Ванна осколков» колесит по миру с 2010 года. Но затем зрители привыкли (перформанс был продолжительным) и даже стали подходить и разглядывать художника и реквизит. Несмотря на остроту сюжета в буквальном смысле слова, на самом деле все проходило тихо и спокойно: Ян, медленно освободив свое тело из-под осколков, встал в ванне, осмотрелся и ушел. А зрители остались размышлять о том, что же он хотел этим сказать.

В дальнейших театральных планах студии перформативных искусств «Сдвиг» – день открытых дверей и презентация программ 2 марта, а в более отдаленной перспективе – выступления болгарина Иво Димчева с перформансом Som Faves, мастер-классы Анны Абалихиной и Ноа Зук с перформансом Nothing III.