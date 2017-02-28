Фийон вспомнил о необходимости снятия санкций против России

Кандидат в президенты Франции Франсуа Фийон упомянул в своей программе необходимость снятия санкций против России. Соответствующее коммюнике опубликовано на сайте предвыборной кампании политика.

Фийон принял в своем штабе представителей фермеров, обсудив проблемы сельскохозяйственной отрасли и пути их решения.

В качестве одной из мер, которые необходимо, по мнению политика, принять в этой сфере, значится «требование Франции о снятии санкций против России, обедняющих французских и европейских фермеров».

Ранее Фийон заявлял, что Россия — огромная страна, к которой нельзя «легкомысленно относиться». «Это страна, не имеющая демократических традиций, имеющая ядерное оружие. Есть два варианта: либо мы пытаемся достигнуть согласия с Россией, или мы ей противостоим. Кто может захотеть конфликта с Россией?» — отметил он.

При этом кандидат в президенты выразил уверенность, что с помощью санкций нельзя «согнуть российский народ».

Выборы президента Франции пройдут в два тура — 23 апреля и 7 мая. Наиболее вероятными претендентами на пост главы государства считаются Франсуа Фийон, кандидат от центристского движения «Вперед!» Эммануэль Макрон и лидер ультраправой партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен.