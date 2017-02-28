Милонов намерен разбираться с Facebook из-за блокировки аккаунта

Депутат Государственной думы Виталий Милонов счёл действия администрации социальной сети реакцией на общественный резонанс, вызванный блокировкой его аккаунта 28 февраля.

Как сообщил "Фонтанке" Виталий Милонов, несмотря на то, что аккаунт разблокировали, он все равно намерен поднять вопрос о правомерности действий администрации Facebook. Он также уточнил, что доступ к аккаунту был восстановлен без уведомления и каких-либо комментариев со стороны соцсети. "Испугались общественного резонанса", – отметил депутат.

Напомним, аккаунт Виталия Милонова был заблокирован 28 февраля на один месяц, из-за того что он назвал граждан Украины "хохлами" в комментарии под фотографиями с акции памяти о Борисе Немцове в Петербурге.