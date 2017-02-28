Еще
23:59 28.02.2017
Пришлите свою новость!
23:57
Кандидат в главы нацразведки США призвал расследовать деятельность России
23:48
Трамп подписал указ о поддержке исторических «колледжей для афроамериканцев»
23:39
Apple потратил $50 млрд за год на работу с американскими поставщиками
23:30
Фийон вспомнил о необходимости снятия санкций против России
23:26
Цены на нефть снижаются
23:20
В Кудрово сгорела иномарка
23:10
Милонов намерен разбираться с Facebook из-за блокировки аккаунта
22:54
Российский рынок акций в феврале показал наибольшее падение в мире
22:35
Европарламент согласовал с Советом ЕС отмену виз для украинцев
22:23
Медведев призвал ждать отмены санкций «неопределенно долго»
22:11
Из торгового центра "Пулково 3" неизвестные вынесли банкомат ПСКБ
22:02
Речь Олланда в Вильоньоне прервал выстрел жандарма
21:56
16-летний подросток выпал с 10 этажа дома на Энгельса и остался жив
21:43
Песков: Путин не будет обсуждать тему матча "Водник" - "Байкал-Энергия"
21:35
МИД КНДР прокомментировал смерть сводного брата Ким Чен Ына
21:28
Подводный "Выборг" учится на Балтике
21:17
Комитет Европарламента проголосовал за лишение Марин Ле Пен неприкосновенности
21:13
РФ и КНР наложили вето на резолюцию Совбеза ООН по Сирии
20:41
Смольный может лишить Эрмитаж исключительного права на Дворцовую
20:11
На Крестовском острове налетчики штурмом взяли бронированный джип ради «десятки»
19:35
Глава Ростуризма выступает против закрытия хостелов в жилых домах
19:30
Трамп: Скоро мы придем к однопартийной системе
19:25
NASA заключило контракт с Boeing на покупку мест на корабле «Союз»
19:20
Эксперты выяснили, что ищут медицинские туристы из России в зарубежных клиниках
19:15
Вместо Полтавченко с Медведевым в Сочи встречался вице-губернатор Мовчан
19:12
В Петербурге задержан предполагаемый серийщик, пять лет насиловавший женщин
18:59
«Фонтанка» за 60 секунд — 28 февраля
18:55
Читатели: На синей ветке подземки в Петербурге «дурдом»
18:49
Индекс финансового стресса в РФ достиг докризисного уровня
18:41
Путин и Эрдоган обсудят поставки систем С-400 Турции
18:33
Продуктовые карточки в Ленобласти смогут получить примерно 27 тысяч жителей
18:28
ЛГБТ-спецназ "взял" отдел полиции
18:24
СМИ: Нападающий сборной Исландии перейдет в «Зенит» за 10 миллионов евро
18:19
Метрополитен Петербурга: Движение по синей ветке восстановлено
18:16
Националистку Дину Гарину не пустили в суд Петербурга с гаечным ключом
18:08
СК России: Обыски у Зои Световой не связаны с ее профессиональной деятельностью
18:00
Из-за подготовки к Параду Победы автомобилистам придется потесниться
17:57
Путин выразил соболезнования семье Владимира Петрова
17:49
Жительницу Волхова после семилетнего брака принудительно развели с иностранцем
17:46
Мнение: При ставках ниже 10% с рынка жилья сметут всё
17:38
Поезда по синей ветке метро в Петербурге идут с задержками
17:31
Путин: Россия не поддержит никаких санкций против Сирии
17:17
Изменение проекта гатчинского полигона ТБО «Новый Свет» могут отменить в суде
17:14
Замначальника Генштаба ВС России принял в Москве британского коллегу
17:01
У подозрительной сумки в кафе Пулково нашелся хозяин
16:57
15-летние школьницы украли из торгового центра в Лаппеенранте табак на 2300 евро
16:54
Путин: Вопрос о расширении воинского контингента в Киргизии мы не обсуждали
16:44
В Пулково второй раз за день обследуют подозрительный предмет
16:40
Экс-директор петербургского завода Nissan будет отвечать за удовлетворенность потребителей «АвтоВАЗа»
16:36
Украинская полиция задержала 37 человек, напавших на участников блокады Донбасса
16:26
Демонтирован Мало-Петровский мост через Ждановку
16:21
Савченко: Нужны прямые переговоры "Порошенко - Путин" и "Я - Захарченко"
16:14
"Водник" может подать апелляцию на решение о переигровке матча и дисквалификацию тренера
16:12
Субподрядчикам платной магистрали Москва - Петербург пообещали погасить долг
15:55
РЭЦ ждет роста экспорта российских автомобилей почти в два раза
15:50
Роспотребнадзор предупреждает об эпидемии норовирусной инфекции в Финляндии
15:44
Путин: Россия инвестирует в газификацию Киргизии 100 млрд рублей
15:32
Игроки "Старта" вступились за "Водник"
15:16
ВОЗ назвала 12 самых опасных для человечества бактерий
15:08
Американские звезды YouTube выступят в Петербурге
15:05
Турпоток из России в Турцию увеличился почти вдвое
15:02
На Богатырском водители устроили разборки с арматурой и травматикой
14:58
Горизбирком принял документы на референдум о передаче Исаакиевского собора
14:53
Иностранных насильников поймали в Новой Ладоге
14:45
Непроданными остаются до 10-15 % квартир в новостройках Петербурга
14:40
"Водник" и "Байкал" оштрафованы, их тренеры дисквалифицированы
14:32
Смольный объявил конкурс на проектирование велодорожек
Предыдущие новости
Архив материалов
Общество
Версия для печати
28.02.2017 23:10

Милонов намерен разбираться с Facebook из-за блокировки аккаунта

 

Депутат Государственной думы Виталий Милонов счёл действия администрации социальной сети реакцией на общественный резонанс, вызванный блокировкой его аккаунта 28 февраля.

Как сообщил "Фонтанке" Виталий Милонов, несмотря на то, что аккаунт разблокировали, он все равно намерен поднять вопрос о правомерности действий администрации Facebook. Он также уточнил, что доступ к аккаунту был восстановлен без уведомления и каких-либо комментариев со стороны соцсети. "Испугались общественного резонанса", – отметил депутат.

Напомним, аккаунт Виталия Милонова был заблокирован 28 февраля на один месяц, из-за того что он назвал граждан Украины "хохлами"  в комментарии под фотографиями с акции памяти о Борисе Немцове в Петербурге.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
Infox
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
КЕЙ
28.02.2017 08:30

ТОП-5 подарков к 8 марта по версии КЕЙ

Главный весенний праздник неудержимо близится! А значит, самое время подумать, чем порадовать прекрасную половину человечества в этот замечательный день. Цифровой ритейлер КЕЙ специально для читателей Фонтанка.ru составил свой рейтинг лучших подарков к 8 марта
«Аладушкин»
27.02.2017 12:50

Необычная Масленица от бренда «Аладушкин» состоялась

Бренд «Аладушкин», принадлежащий «ГК «Дарница» в классе регистрации товарных знаков на хлебо-булочные изделия, 26 февраля 2017 г. подарил петербуржцам 3D-световое шоу «Сказку про Аладушек».
Setl City
22.02.2017 15:13

Квартиры от Setl City покупатели рассматривают в первую очередь

При выборе жилья в Санкт-Петербурге и Ленинградской области покупатели в первую очередь рассматривают квартиры от застройщика Setl City – таковы результаты исследования, проведённого Ярмаркой недвижимости и исследовательской компанией Infowave.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Кандидат в главы нацразведки США призвал расследовать деятельность России
Трамп подписал указ о поддержке исторических «колледжей для афроамериканцев»
Милонов намерен разбираться с Facebook из-за блокировки аккаунта
Европарламент согласовал с Советом ЕС отмену виз для украинцев
Медведев призвал ждать отмены санкций «неопределенно долго»
Комитет Европарламента проголосовал за лишение Марин Ле Пен неприкосновенности
РФ и КНР наложили вето на резолюцию Совбеза ООН по Сирии
Путин и Эрдоган обсудят поставки систем С-400 Турции
ЛГБТ-спецназ "взял" отдел полиции
Путин выразил соболезнования семье Владимира Петрова
Беглый владелец «Интарсии»: Якунин обещал меня уничтожить
За что убили командира «Авроры»
Взятка обошла Михальченко
Андрей Заблудовский: Новый стадион - инопланетная субстанция
«Церковная лавка онлайн»
Ихсанов: Информация о смерти Пулковской обсерватории сильно преувеличена
Прилепин: С украинским народом у меня конфликта нет
"Рекон" показал историю - от античности до XX века
Февраль 1917: последние дни империи
Накося выкуси: что продавали ко Дню защитника Отечества
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Жечь нельзя топить: Как проверить качество сливочного масла

Пролетая над Фонтанкой

Викторина: Знаете ли вы "Калевалу"?

Снос фабрики Крупской завершат к концу марта

АО «Авиакомпания «Россия»

«Россия» запускает в небо Леолет

Как пройти на стадион быстрее остальных: Версия для блондинок

Новости компаний
КЕЙ
28.02.2017 08:30
ТОП-5 подарков к 8 марта по версии КЕЙ
Главный весенний праздник неудержимо близится! А значит, самое время подумать, чем порадовать прекрасную половину человечества в этот замечательный день. Цифровой ритейлер КЕЙ специально для читателей Фонтанка.ru составил свой рейтинг лучших подарков к 8 марта
«Аладушкин»
27.02.2017 12:50
Необычная Масленица от бренда «Аладушкин» состоялась
Бренд «Аладушкин», принадлежащий «ГК «Дарница» в классе регистрации товарных знаков на хлебо-булочные изделия, 26 февраля 2017 г. подарил петербуржцам 3D-световое шоу «Сказку про Аладушек».
Setl City
22.02.2017 15:13
Квартиры от Setl City покупатели рассматривают в первую очередь
При выборе жилья в Санкт-Петербурге и Ленинградской области покупатели в первую очередь рассматривают квартиры от застройщика Setl City – таковы результаты исследования, проведённого Ярмаркой недвижимости и исследовательской компанией Infowave.
Tele2
21.02.2017 17:52
Tele2 приглашает на зимний сезон фестиваля STEREOLETO
Tele2 стала партнером музыкального фестиваля STEREOLETO: Winter Session, который пройдет в День защитника Отечества. Своим новым абонентам оператор дарит возможность попасть на концерт на особых условиях
uralairlines.com
21.02.2017 10:56
«Уральские авиалинии» ведут набор на самую романтичную профессию
Хорошая новость для всех, кто мечтал о небе, самолетах и девушках: «Уральские авиалинии» с началом весенне-летнего сезона расширяют штат и объявляют набор на должность бортпроводника!
«Петербургская Недвижимость»
18.02.2017 00:02
«Петербургская Недвижимость» приглашает на выставку «Жилищный проект»
«Петербургская Недвижимость» приглашает на крупнейшую выставку «Жилищный проект», которая пройдет 18-19 февраля 2017 года в СКК «Петербургский»
www.uralairlines.com
14.02.2017 08:08
Пассажиры Уральских авиалиний активно сканируют лето в Санкт-Петербурге
Жители нашей страны продолжают узнавать самые выгодные предложения, спрятанные за огромными QR-кодами. Например, москвичи в этом году выбрали Сочи, Симферополь, Ларнаку, Барселону и Тиват.
«Терем-квартет» Автор фото Даниил Рабовский
10.02.2017 18:15
Музыка – лучший подарок ко Дню всех влюбленных
В преддверии Дня всех влюбленных Санкт-Петербургская филармония им. Д. Д. Шостаковича предоставит возможность сделать отличный подарок себе и своим близким. 12 февраля в кассе Филармонии билеты на 13 концертов Большого зала можно приобрести со скидкой 50%.
«Победа»
09.02.2017 18:00
«Победа» позволит оплатить свои капризы
Российский дискаунтер «Победа» меняет правила игры в пользу своих пассажиров. С 9 февраля авиакомпания предоставляет новую услугу — замена маршрута и даты вылета в своем бронировании
КЕЙ
09.02.2017 09:00
КЕЙ рассказал про smart-гаджеты для красоты и здоровья
Несколько лет назад многочисленные устройства, относящиеся к «индустрии красоты», были практически недоступны для обычных пользователей вне специализированных салонов
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.