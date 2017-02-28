Зачем Полтавченко опять отправляют в отставку

Георгию Полтавченко снова прочат отставку. Авторство новой волны слухов приписывают столичным функционерам.

В Петербурге политконсультант Валентин Бианки презентовал доклад о природе смен глав регионов. Эксперт предполагает, что волна отставок в регионах России не закончилась, в том числе, считает Бианки, уйдёт в скором времени и губернатор Петербурга. Кто еще и зачем предрекает уход Георгия Полтавченко, разбиралась «Фонтанка».

Исследование, доказывающее скорую возможную смену губернатора, презентовал 28 февраля в пресс-центре государственного ИТАР-ТАСС в Петербурге политконсультант Валентин Бианки. Он уверяет, что работа была выполнена не по чьему-либо заказу, однако собственные источники в органах власти его консультировали. Бианки опирался на критерии, частично озвученные Администрацией президента, согласно которым происходит смена губернаторов в регионах, а также анализировал уже произошедшие отставки.

В числе критериев: рейтинг губернатора, запрос на обновление, экономика региона, рейтинг президента, возраст и стаж и др. Так, Бианки подсчитал, что в 2016 году ушло 8 глав регионов среднего возраста 52 года, на смену им пришли люди среднего возраста 47 лет, в 2017-м – 6 глав регионов среднего возраста 64 года, их сменили 43-летние. В регионах, где произошла смена губернаторов, явка на выборах в ГосДуму была на 8 процентов ниже общей по России и результат «Единой России» ниже на 10 процентов в сравнении со всей страной.

«Базовой логикой смены глав в ближайшие 1,5 года будут предстоящие выборы», – утверждает Бианки. Также он придумал модель «чаши терпения», согласно которой каждый губернатор имеет определенный предел, после исчерпания которого отставка предрешена. В числе «капель»- факторов, заполняющих чаши: публичные конфликты, межэлитная напряженность, коррупция, отношения с президентом, вес заступников, негативные экономические параметры региона, плохое исполнение майских указов, игнорирование федеральных установок, возраст и приближение срока истечения полномочий.

Бианки считает, что «чаши» трех губернаторов близки к переполнению: главы Приморского края Владимира Миклушевского (из-за конфликта с региональными элитами), губернатора Самарской области Николая Меркушкина (из-за скандальных выборов) и губернатора Петербурга Георгия Полтавченко (из-за внутрирегиональных конфликтов). Перечисляя «капли»- факторы для Полтавченко политконсультант, впрочем, отметил, что глава Петербурга не ведет публичной политики, поэтому громких конфликтов и скандалов с ним нет, но зато присутствует множество мелких, майские указы, якобы, исполняются средне, а низкие результаты «Единой России» характерны и для соседних регионов, зато велики конфликты с элитами, которые тянутся еще с момента заморозки всех крупных строек после ухода Матвиенко.

Кто может прийти на место Полтавченко, Бианки не называет, лишь говорит, что возможен человек, не чуждый региону, лояльный нескольким федеральным группам влияния. Тем не менее, сам политконсультант признает, что против его теории говорит то, что, в случае ухода Полтавченко, свой пост, пусть даже и на короткое время, придется покинуть Валентине Матвиенко, как представителю Совета Федерации от исполнительной власти Петербурга.

Политэксперт Александр Серавин считает, что теория его коллеги маловероятна в контексте ухода Полтавченко: «В любом регионе раз в квартал элиты пускают слух, что губернатор уходит. А что касается конфликтов, то серьезными они были бы, если на митинги выходили бы 40 тысяч человек, столько не митинговало по поводу передачи Исаакия РПЦ».

Скептически относится к возможной отставке петербургского главы и политтехнолог Петр Бычков. «Менять губернатора за год до выборов президента – смертоубийство. Никто за это время не успеет выстроить бесконфликтную кампанию. Тем более, если придется еще и губернаторские выборы проводить, то начнется хаос. Скорее всего слухи об отставке не означают ее, вероятно, это легкое покусывание федералов с расчетом на понижение аппаратного веса или, например, на скидку в 5 процентов на какое-нибудь дело».

Отметим, что новая волна слухов об уходе петербургского градоначальника появилась в середине февраля. Получивший звание «кремлевского оракула» профессор МГИМО Валерий Соловей сообщил в «Фэйсбуке» о том, что Петербургу стоит ждать нового губернатора. Вслед за ним назвал имя преемника Полтавченко главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов. Затем о смене первого лица города заговорили политологи и политтехнологи, ссылаясь на данные из Администрации президента.

«Совершенно точно знаю, что под этими слухами есть самые серьезные основания, вопрос перезрел. Но желание снять губернатора упирается в вопрос «кого назначить», а за это место идет борьба. И, конечно, всегда закрадывается предположение: а может обождать, может быть не стоит? Полтавченко относится к числу тех людей, в лояльности которых президент абсолютно уверен», – рассказал «Фонтанке» Соловей. По его словам, представители Кремля постоянно доносят до президента мысль о том, что Полтавченко нужно сменить на посту, но президент медлит с принятием решения. Профессор добавляет, что говорить, что это случится, на все 100 процентов нельзя: «Отставка предрешена настолько, насколько это может быть в России. В нашей истории были такие случаи, когда указ уже лежал на столе, но не подписывался. С Бастрыкиным так было, например. Он был в опале, Путин с ним отказывался говорить, но сейчас все еще на месте. Был аналогичный случай и, когда первый раз в отставку отправили Якунина, он смог тогда все переиграть».

На вопрос «Фонтанки», не боится ли Соловей потерять статус одного из самых точных «предсказателей» кремлевских течений, если отставка не состоится, или же, того хуже, в этой ситуации быть использованным в качестве лоббиста чьих-то интересов, эксперт ответил, что выступает исключительно по собственному разумению с целью донести до людей общественно важную информацию. «Я никогда не стремился стать «кремлевским оракулом». 50 процентов и даже 70 процентов – хорошая точность краткосрочного прогноза. Но то, что я сейчас говорю, – это не прогнозы. Это информация, представляющая общественный интерес, все остальное с ней делают журналисты». Соловей также посоветовал не искать подводные камни в природе рождения слухов об уходе губернатора города: многие вещи происходят, потому что происходят, и все.

Политолог Петр Быстров, впрочем, довольно однозначно обозначает интересантов разговоров об уходе Полтавченко – новое руководство Администрации президента. «Информация исходит оттуда. Для чиновников АП важно обеспечить результат президентских выборов. Пока же мы видим, что Петербург не показывал этого электоральными методами, результат 2014 года был обеспечен другими способами. Разговоры идут достаточно давно, на протяжении полугода – устойчиво. Дыма без огня не бывает, но не нужно сбрасывать статус Полтавченко в глазах президента. Убрать в никуда его нельзя, а в федеральной сетке места нет». Быстров также подчеркивает, что решение об уходе Полтавченко зависит только от одного человека – президент. Пока же, по его словам, ясно, что в городе нестабильная политическая обстановка, а у действующего губернатора нет поддержки в верхах, отчего и возникают слухи, как некий элемент политической борьбы.

Напомним, что в отставку губернатора Петербурга отправляют уже не первый раз. Еще весной 2014 года чиновники Смольного, тревожно оглядываясь, уверяли друг друга, что Георгий Полтавченко сложит полномочия в начале лета. После этого на сентябрь будут назначены выборы градоначальника и Кремль выдвинет новую кандидатуру. Однако, вопреки всем разговорам, на выборы пошел сам Полтавченко, получив в итоге мандат на пять лет работы. Прошло меньше года, и градоначальника по традиции вновь стали отправлять в отставку. На этот раз легенда была иной: в ноябре должно было исполниться 70 лет главе ФСО Евгению Мурову, он уйдет в отставку, а Полтавченко займет его пост. В конце мая 2016 года место Мурова занял его бывший зам Дмитрий Кочнев. Летом 2016-го, перед парламентскими выборами (губернатор возглавлял список «ЕР» в Государственную Думу) уже федеральные СМИ подключились к муссированию слухов об уходе губернатора. Его прочили на место главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, однако последний до сих пор в своем кресле.

В Смольном традиционно не комментируют слухи об отставке градоначальника, в частности от комментариев новой информационной волны отказался пресс-секретарь губернатора Андрей Кибитов. Тем не менее, свое отношение к разговорам об уходе Полтавченко «Фонтанке» выразил бывший вице-губернатор Петербурга Игорь Дивинский, ныне депутат ГосДумы: «Я больше 7 лет проработал в структурах «Газпрома» и все это время ежегодно отправляли в отставку Алексея Борисовича Миллера. Не секрет, что и Валентину Ивановну периодически стремились переместить по вертикали. Теперь отправляют Георгия Сергеевича Полтавченко. Ничего от этих слухов не меняется, тем более, ими не спровоцировать президента ни на какое решение. Георгий Сергеевич никуда не уйдет и замечательно проведет президентские выборы, не стоит и думать, что будет иначе».

Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»