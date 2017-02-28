Российский рынок акций в феврале показал наибольшее падение в мире

Рынок акций России завершил февраль этого года падением на 9%, что стало самым плохим показателем среди рынков акций всех стран, сообщает издание Quartz.

Предпоследнее место в рейтинге занял Египет, фондовый рынок которого по итогам месяца обрушился на 8,8%. Далее следуют ЮАР (-3,5%), Саудовская Аравия (-2,3%), Италия (-1,9%), Япония (-1,8%), Мексика (-1%) и Австралия (-0,1%).

В феврале наибольший рост произошел на рынке акций США — его объем вырос на 5,7%. Положительную динамику показали также фондовые рынки Польши (4,7%), Канады (4,6%), Турции (4,4%), Индии (3,1%), Китая (2,6%), Гонконга (1,6%), Великобритании и Бразилии (по 1%), Южной Кореи (0,4%), Франции (0,3%) и Германии (0,2%).

Издание таким образом пытается изложить ситуацию, на фоне которой российский рынок акций в феврале упал: «Медовый месяц закончился. Российский фондовый рынок взлетел после президентских выборов в США, но в последнее время пошел в обратном направлении из-за исчезновения надежд на то, что симпатия Дональда Трампа к Владимиру Путину будет поддержана действиями: а именно — снятием экономических санкций с Москвы».