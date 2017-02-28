Из торгового центра "Пулково 3" неизвестные вынесли банкомат ПСКБ

Двое мужчин унесли платёжный терминал из боулинг-центра вечером 27 февраля, расположенного в торговом центре на Шереметьевской улице в Петербурге.

По информации "Фонтанки", пропажу обнаружил техник, который приехал в торговый центр "Пулково 3" так как связь с банкоматом "Петербургского социального коммерческого банка" пропала. На месте он обнаружил пропажу всего платежного терминала. Сотрудники правоохранительных органов просмотрели камеры видеонаблюдения и выяснили, что в 20:40 27 февраля ко входу в боулинг-центр подошли двое мужчин, взяли терминал и вместе с ним вышли из торгового центра.

Стоит отметить, что представители финансовой организации обратились с заявлением в полицию только сегодня утром.