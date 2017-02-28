16-летний подросток выпал с 10 этажа дома на Энгельса и остался жив

В больницу в тяжёлом состоянии был доставлен молодой человек 16-ти лет после падения с 10 этажа утром 28 февраля на проспекте Энгельса в Петербурге. Юноша написал маме прощальное смс-сообщение.

По информации "Фонтанки", тяжёлые травмы молодой человек получил около 10 утра после того, как выпал с 10 этажа дома №115 по проспекту Энгельса. Юноша учится в радиотехническом колледже и живет с отцом. Перед происшествием его мама получила смс-сообщение с его номера, в котором сообщалось что он ушёл из жизни по собственному желанию.

"Фонтанке" не удалось найти аккаунт юноши в социальных сетях. Может ли это падение быть связано с так называемыми "группами смерти" пока неизвестно, однако общение с родственниками перед прыжком для участников этих групп не типично.

Напомним, с 19 февраля все подобные случаи с участием подростков рассматривает управление ФСБ по Петербургу и Ленобласти, так как именно в этом ведомстве создана группа по оперативному сопровождению дела, в рамках которого арестован администратор подобных групп Филипп Будейкин по прозвищу Лис.