МИД КНДР прокомментировал смерть сводного брата Ким Чен Ына

На конференции по разоружению в Женеве северокорейский дипломат Чу Ён Цой прокомментировал смерть Ким Чон Нама, сводного брата лидера КНДР, сообщает Reuters. Также он прокомментировал обвинения со стороны Южной Кореи в том, что Пхеньян причастен к убийству с использованием химического оружия.

«КНДР никогда не производила, не хранила и не использовала химическое оружие, и наша позиция ясна. Мы категорически отвергаем любые предположения и спекуляции на тему инцидента в Малайзии», — заявил Чу Ён Цой.

«Северная Корея отвергает омерзительные, безответственные, наглые и нелогичные комментарии Южной Кореи», — добавил он.

Ким Чон Нам скончался 13 февраля после того, как в аэропорту Куала-Лумпура его отравили нервно-паралитическим веществом VX.