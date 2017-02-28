Комитет Европарламента проголосовал за лишение Марин Ле Пен неприкосновенности

Комитет Европарламента по юридическим вопросам подавляющим большинством голосов проголосовал за лишение неприкосновенности лидера французской ультраправой партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен, передает Reuters.

Причиной для данного решения стал скандал вокруг публикации кандидатом на пост президента Франции в своем твиттере фотографий, на которых, по ее словам, были запечатлены жертвы террористической группировки «Исламское государство».

Сообщается, что перед вступлением данного решения в силу оно должно быть утверждено в соответствующих инстанциях, после чего последует голосование на пленарном заседании, дата которого на данный момент не назначена.

Ле Пен убрала из твиттера фотографию убитого боевиками ИГ после критики в декабре 2015 года.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России