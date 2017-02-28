РФ и КНР наложили вето на резолюцию Совбеза ООН по Сирии

Россия и Китай заблокировали резолюцию Совета Безопасности ООН о введении санкций в отношении Сирии. Об этом во вторник, 28 февраля, сообщает Reuters.

Западные страны обвиняют Арабскую Республику в якобы имевшем место применении химического оружия.

Китай объяснил свою позицию тем, что резолюция Франции и Великобритании может навредить попыткам ООН наладить отношения между различными группами сирийской оппозиции на женевской платформе.

Против принятия документа также высказалась Боливия, а Эфиопия, Египет и Казахстан воздержались.

Ранее в тот же день президент России Владимир Путин заявил, что Москва считает неуместным введение новых санкций против Сирии и не поддержит соответствующее предложение. «Это не помогает, не помогло бы переговорному процессу, а только мешало бы или подрывало доверие в ходе этого процесса», — пояснил он.

24 февраля заместитель постпреда РФ при ООН Владимир Сафронков сообщил, что Россия наложит вето на проект резолюции Совета Безопасности ООН, предусматривающий санкции в отношении Сирии за якобы имевшее место применение химоружия, в случае вынесения данного проекта на рассмотрение.