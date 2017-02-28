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28.02.2017 21:04
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Управделами взялось за наследство Кожина

Управделами усомнилось в цифре 2 млрд рублей, потраченной на ремонт Константиновского дворца 3 года назад. Проверку контракта с экс-подрядчиком «Раритет» начали после ухода Владимира Кожина.
Управделами взялось за наследство Кожина
Сергей Михеев/Коммерсантъ

Управделами президента обнаружило завышение смет по контракту на строительство коттеджей у Константиновского дворца. Экс-подрядчику «Раритет» предъявили иск на 30 млн рублей и привлекли правоохранительные органы для проверки объемов и качества выполненных работ.

Контракт в 2 млрд рублей «Реставрационно-строительное предприятие «Раритет» Сергея Подстрешного получило в 2012-м. К саммиту G20 компании поручили отремонтировать 20 vip-коттеджей для высоких гостей, навести блеск в самом Константиновском дворце и благоустроить территорию комплекса.

Компания выполнила работы, саммит состоялся. А в 2016-м управделами подало иск к подрядчику на 31 млн рублей. Оно попросило суд выяснить, правильно ли применялись в смете коэффициенты. И в частности, не был ли дважды применен территориальный коэффициент. Рассмотрение выводов экспертизы назначено на апрель.

Сложности у «Раритета» начались после смены управляющего делами президента. В мае 2014-го на смену Владимиру Кожину пришел Александр Колпаков. Через полгода фирма потеряла контракт на реконструкцию летнего амфитеатра в туапсинском детском центре «Орленок». Из 607 млн фирма успела освоить только 385 млн.

К 2016-му ревизия активов докатилась до Константиновского дворца. В апреле 2016-го в отставку ушел бессменный директор ФГУП «Дворец конгрессов» Виктор Чирков. А в октябре управделами и вовсе решило передать дворец и 900 сотрудников в подчинение своего «Управления по эксплуатации зданий в СЗФО». Ему же отошел и государственный комплекс «Янтарь» в Калининграде.

В конце лета Управделами затеяло масштабную проверку контракта с «Раритетом», рассказывают бывшие сотрудники «Дворца конгрессов». «Вместо работы мы пересчитывали цветы, плитку и площадь дорожек», – говорит собеседник «Фонтанки».

По его словам, нарушений набралось много – объемы работ на бумаге не сошлись с реальностью. Он объясняет: «Наверное, на треть были завышены площадь дорожек, число высаженных деревьев, использовали более дешевые материалы».

Компания нарушала технологию работ, знает еще один собеседник. К примеру, высаживала летние цветы в феврале. По крайней мере, об этом свидетельствуют документы.
Впрочем, нарушения были и до «Раритета». Коттеджи, которые арендуют за 80 тысяч рублей в сутки, построили без подвала, с плохой гидроизоляцией. В итоге около десятка вилл стало затапливать, поползла плесень. «Чтобы подготовить их к зиме, в цоколе специально создали приямок и откачивали воду насосом «Ручеек», – приводят пример экс-сотрудники «Дворца».
Компания «Раритет» принадлежит семье Сергея Подстрешного. По совпадению, за 3 месяца до подписания контракта его  полный тезка возглавил ФГУП «Строительное объединение» Управделами.

Впрочем, «Раритет» и до этого пользовался расположением Управделами. В 2002-м он благоустраивал территорию Константиновского дворца, участвовал в строительстве нового госархива для освобождения зданий Сената и Синода.

В 2006-м компания получила подряд на строительство коттеджей для Конституционного суда на Крестовском острове. Тогда конкуренцию в тендере на 870 млн ему составляла родственная фирма «Реверсия».

В 2009-м Сергей Подстрешный даже получил звание заслуженного строителя России «за большой вклад в создание  объектов федерального значения». В этом же списке — Владимир Кожин, его бывший заместитель Иван Малюшин и владельцы еще одного традиционного подрядчика Управделами УК «Кредо» – Ася и Михаил Борисовы. http://www.fontanka.ru/2017/01/12/181/

Больше того, в 2009-м «Раритет» вместе с «Кредо» и дирекцией Управделами по строительству в СЗФО основали «Лигу строительных организаций». Это саморегулируемая организация, выдающая допуски на работы компаниям — аналог лицензий.

Работала фирма и с фондом «Константиновский», который возглавляет Геннадий Явник. Правда, с этим подрядом вышла неувязка. Вместо реконструкции садика в Климовом переулке компания его снесла, уничтожив даже бомбоубежище с полуметровым слоем бетона.

Управделами и «Раритет» не стали комментировать содержательную часть своего спора. «Подразделениями управления делами проводятся проверки исполнения государственных контрактов, в том числе соблюдения объемов, сроков, качества и стоимости работ. В случае выявления нарушений исполнения государственных контрактов, материалы проверок направляются в правоохранительные органы», – заявили в пресс-службе управделами.

Между тем, пока что удача на стороне «Раритета». В ответ на проверки фирма предъявила иск бывшему заказчику и отсудила 87 млн рублей за выполненные, но неоплаченные работы. Такое решение 18 февраля вынесла первая инстанция.

Антонина Асанова, «Фонтанка.ру»


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