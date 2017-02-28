Смольный может лишить Эрмитаж исключительного права на Дворцовую

Власти Северной столицы намерены лишить Государственный Эрмитаж исключительного права решать судьбу массовых мероприятий на главной площади города — такой вывод можно сделать из проекта постановления городского правительства «О порядке рассмотрения (..) заявок на проведение в Санкт-Петербурге культурно-массовых или спортивных мероприятий вне предназначенных для этого мест».

В документе, который был опубликован 28 февраля на сайте комитета по культуре, речь идет о фестивалях, концертах, спортивных и прочих массовых мероприятиях, включая городские праздники, проводимых на улицах и площадях города – в том числе на Дворцовой.

В приложении №2 к документу публикуется регламент использования Дворцовой площади и прилегающих к ней территорий — в версии, отличающейся от последней размещенной на сайте правительства Санкт-Петербурга. В частности, из регламента вычеркнуты слова о необходимости согласования мероприятий с дирекцией Государственного Эрмитажа. В приложении №1 при этом зафиксировано, что ответственные комитеты — по культуре и по физической культуре и спорту — направляют запросы о рекомендациях в ряд комитетов и ведомств, в том числе в Эрмитаж (если массовое мероприятие планируется на Дворцовой площади).

Кроме того, из регламента пропали строки о запрете использования фирменных цветов и логотипов на навесах, торговом и вспомогательном оборудовании, а также рекламно-информационных объектах; увеличена допустимая высота ограждений и трибун; снят запрет на использование подвесных рекламных объектов и броских указателей. Но при этом теперь установлено ограничение на размещение и крепление оборудования на Александровской колонне и определены границы зоны вдоль зданий Эрмитажа, которую нельзя использовать для подготовки, проведения и обеспечения мероприятия.

В комитете по культуре в течение дня никак не смогли прокомментировать появившийся документ и потребность во внесенных изменениях. «Фонтанка» также направила запрос в Государственный Эрмитаж.

Обсуждение документа будет продолжаться до 13 марта, в нем могут принимать участие и лица, не являющиеся экспертами.