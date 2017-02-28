На Крестовском острове налетчики штурмом взяли бронированный джип ради «десятки»

В уголовный розыск Петроградского района обратился военный пенсионер, на которого напали вооруженные подготовленные грабители. Несмотря на бронированную иномарку и специальную экипировку в салоне, им удалось выхватить из рук петербуржца деньги. Сумма, названная потерпевшим, оказалась настолько мизерной, что оперативники почуяли неладное. А возможно, что-то не так в обнальном мире.

По информации «Фонтанки», 28 февраля около 12:30, возле стадиона «Динамо» на Крестовском острове, минимум трое вооруженных налетчиков напали на петербуржца, сидевшего в Toyota Land Cruiser. По данным «Фонтанки», они ударили хозяина иномарки, а после, под угрозой расправы, забрали его маленькую сумочку, где лежал кошелек.

Заявление в полицию Петроградского района поступило от потерпевшего только через три часа – в 15:30. Осмотр же его машины показал, что это джип не простой, а бронированный. К тому же внутри него были обнаружены три бронежилета и машинка для пересчета денег. Назвал обокраденный и сумму, которую с собой унесли налетчики – девять тысяч восемьсот рублей.

Любопытно, что, по данным «Фонтанки», претерпевшему Николаю 57 лет, родился он под Одессой, а гражданином России стал в 2007 году. В прошлом он профессиональный военный. Де-юре на нем не зарегистрировано ни одной коммерческой организации, ни одной автомашины, а проживает он официально в очень скромной квартире. Бронированная Toyota Land Cruiser, которой он де-факто владеет, стоит, минимум, восемь с половиной миллионов рублей.

Как стало известно «Фонтанке», оперативники отследили по камерам движение иномарки, на которой скрылись нападавшие. Она ушла на ЗСД, а ее номера оказались поддельными. Что касается места, где был совершен или якобы совершен разбой, то там камер не оказалось.

По данным нашего издания, жертва дала очень расплывчатые объяснения, откуда в салоне джипа бронежилеты. Например, с его слов, – их забыла сестра.

Как прокомментировали нашему изданию в ГУ МВД, «нам это очень напоминает исполнение номера».

– Либо у уважаемого пенсионера забрали действительно огромную сумму, а он по причинам их обнального происхождения, не хочет нам все рассказывать, либо вообще история другая – надо придумать историю для клиентов, – предположил собеседник в полиции Петербурга.