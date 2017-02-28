Еще
21:36 28.02.2017
Новость часа
20:11
На Крестовском острове налетчики штурмом взяли бронированный джип ради «десятки»
Пришлите свою новость!
21:35
МИД КНДР прокомментировал смерть сводного брата Ким Чен Ына
21:28
Подводный "Выборг" учится на Балтике
21:17
Комитет Европарламента проголосовал за лишение Марин Ле Пен неприкосновенности
21:13
РФ и КНР наложили вето на резолюцию Совбеза ООН по Сирии
20:41
Смольный может лишить Эрмитаж исключительного права на Дворцовую
20:11
На Крестовском острове налетчики штурмом взяли бронированный джип ради «десятки»
19:35
Глава Ростуризма выступает против закрытия хостелов в жилых домах
19:30
Трамп: Скоро мы придем к однопартийной системе
19:25
NASA заключило контракт с Boeing на покупку мест на корабле «Союз»
19:20
Эксперты выяснили, что ищут медицинские туристы из России в зарубежных клиниках
19:15
Вместо Полтавченко с Медведевым в Сочи встречался вице-губернатор Мовчан
19:12
В Петербурге задержан предполагаемый серийщик, пять лет насиловавший женщин
18:59
«Фонтанка» за 60 секунд — 28 февраля
18:55
Читатели: На синей ветке подземки в Петербурге «дурдом»
18:49
Индекс финансового стресса в РФ достиг докризисного уровня
18:41
Путин и Эрдоган обсудят поставки систем С-400 Турции
18:33
Продуктовые карточки в Ленобласти смогут получить примерно 27 тысяч жителей
18:28
ЛГБТ-спецназ "взял" отдел полиции
18:24
СМИ: Нападающий сборной Исландии перейдет в «Зенит» за 10 миллионов евро
18:19
Метрополитен Петербурга: Движение по синей ветке восстановлено
18:16
Националистку Дину Гарину не пустили в суд Петербурга с гаечным ключом
18:08
СК России: Обыски у Зои Световой не связаны с ее профессиональной деятельностью
18:00
Из-за подготовки к Параду Победы автомобилистам придется потесниться
17:57
Путин выразил соболезнования семье Владимира Петрова
17:49
Жительницу Волхова после семилетнего брака принудительно развели с иностранцем
17:46
Мнение: При ставках ниже 10% с рынка жилья сметут всё
17:38
Поезда по синей ветке метро в Петербурге идут с задержками
17:31
Путин: Россия не поддержит никаких санкций против Сирии
17:17
Изменение проекта гатчинского полигона ТБО «Новый Свет» могут отменить в суде
17:14
Замначальника Генштаба ВС России принял в Москве британского коллегу
17:01
У подозрительной сумки в кафе Пулково нашелся хозяин
16:57
15-летние школьницы украли из торгового центра в Лаппеенранте табак на 2300 евро
16:54
Путин: Вопрос о расширении воинского контингента в Киргизии мы не обсуждали
16:44
В Пулково второй раз за день обследуют подозрительный предмет
16:40
Экс-директор петербургского завода Nissan будет отвечать за удовлетворенность потребителей «АвтоВАЗа»
16:36
Украинская полиция задержала 37 человек, напавших на участников блокады Донбасса
16:26
Демонтирован Мало-Петровский мост через Ждановку
16:21
Савченко: Нужны прямые переговоры "Порошенко - Путин" и "Я - Захарченко"
16:14
"Водник" может подать апелляцию на решение о переигровке матча и дисквалификацию тренера
16:12
Субподрядчикам платной магистрали Москва - Петербург пообещали погасить долг
15:55
РЭЦ ждет роста экспорта российских автомобилей почти в два раза
15:50
Роспотребнадзор предупреждает об эпидемии норовирусной инфекции в Финляндии
15:44
Путин: Россия инвестирует в газификацию Киргизии 100 млрд рублей
15:32
Игроки "Старта" вступились за "Водник"
15:16
ВОЗ назвала 12 самых опасных для человечества бактерий
15:08
Американские звезды YouTube выступят в Петербурге
15:05
Турпоток из России в Турцию увеличился почти вдвое
15:02
На Богатырском водители устроили разборки с арматурой и травматикой
14:58
Горизбирком принял документы на референдум о передаче Исаакиевского собора
14:53
Иностранных насильников поймали в Новой Ладоге
14:45
Непроданными остаются до 10-15 % квартир в новостройках Петербурга
14:40
"Водник" и "Байкал" оштрафованы, их тренеры дисквалифицированы
14:32
Смольный объявил конкурс на проектирование велодорожек
14:28
Минфин России: Доходы регионов в 2017 выросли на 20 процентов
14:26
В Пулково транспортная полиция обследовала подозрительный пакет
14:20
Арестованного Ванчугова попросили освоить скорочтение
14:06
Путин говорит с президентом Киргизии
13:56
На длинных выходных Финляндию посетили 120 тысяч россиян
13:41
Саудовская Аравия ждёт роста цен на нефть до $60 за бочку
13:28
В Сосновом Бору мужчина с вредными привычками умер у больницы
13:14
Священников в Финляндии будут наказывать за венчание геев
13:12
Шишлова выдвинули на второй срок уполномоченным по правам человека в Петербурге
13:03
Дом Кронштадтской общины сестер милосердия продадут за 20 млн рублей
13:00
«ДП»: «Балтийский завод — Судостроение» затягивает сроки сдачи атомных ледоколов
12:59
В квартире журналистки Зои Световой проходит обыск по делу ЮКОСа
12:55
В Никольском курильщик погубил знакомого непотушенной сигаретой
12:52
Смольный отложил вступление в силу закона о ярмарках на два месяца
Предыдущие новости
Архив материалов
Власть
Версия для печати
28.02.2017 19:30

Трамп: Скоро мы придем к однопартийной системе

Президент США Дональд Трамп указал на кризис в Демократической партии США, отвечая на претензии со стороны лидера демократов в палате представителей США Ненси Пелози, передает Fox News.

«Вы знаете, в определенном смысле мне очень грустно видеть это, потому что мне нравится двухпартийная система, а мы скоро придем к однопартийной системе. Я, вообще-то, думаю, что двухпартийная система здоровая и хорошая», — сказал он.

Он также отметил, что Демократическая партия становится «все меньше и меньше».

Ранее сообщалось, что Пелози не увидела оснований для импичмента Трампа, несмотря на имеющиеся «основания для недовольства и беспокойства».

Источник: Газета.ру


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
Infox
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Tele2
28.02.2017 18:13

Tele2 увеличила число бизнес-клиентов и выручку в B2B

В 2016 году основными драйверами развития в корпоративном сегменте стали: увеличение количества крупных компаний среди клиентов Tele2, рост потребления интернет-трафика и в том числе развитие М2М-направления
ИКК «ГАРАНТ ИНТЕРНЭШНЛ»
22.02.2017 14:55

Электронная подпись для раскрытия информации о ценных бумагах

С 1 февраля 2017 года информация, подлежащая раскрытию в соответствии с законодательством РФ о ценных бумагах и размещаемая на специализированных сайтах агентств, аккредитованных Банком России, должна быть подписана квалифицированной электронной подписью.
ПАО «МРСК Северо-Запада»
21.02.2017 15:40

МРСК Северо-Запада продает просроченную дебиторскую задолженность объемом 2,25 млрд рублей

МРСК Северо-Запада (дочерняя компания ПАО «Россети») выставляет на продажу просроченную дебиторскую задолженность предприятий-банкротов за оказанные услуги по договорам передачи электроэнергии и по договорам энергоснабжения на общую сумму 2,25 млрд рублей.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Трамп: Скоро мы придем к однопартийной системе
Вместо Полтавченко с Медведевым в Сочи встречался вице-губернатор Мовчан
Путин говорит с президентом Киргизии
Шишлова выдвинули на второй срок уполномоченным по правам человека в Петербурге
Путин не смог прилететь в Туркменистан
Опрос: Об Алексее Навальном знают 47% россиян
79-летний миллиардер стал министром торговли США
Трамп рассказал о звонках в Россию
Клинтон раскритиковала Трампа
Путин вручил Эмомали Рахмону орден Александра Невского
Скажи, где твой Парнас, и я скажу, кто ты
Зачем в Кремле заговорили про Исаакий
Межфракционная измена
Почему губернаторы попали под «страшный суд»
Идите в город-сад
Как варяг Никитин варяга Митина сменил
КС провёл спецоперацию «Дадин»
Навальный-2018: осужденный, свободный, злой
Борьба Смольного и ЗакСа дошла до КС
Зачем Навальный приезжал в Петербург
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Пролетая над Фонтанкой

Викторина: Знаете ли вы "Калевалу"?

Снос фабрики Крупской завершат к концу марта

АО «Авиакомпания «Россия»

«Россия» запускает в небо Леолет

Как пройти на стадион быстрее остальных: Версия для блондинок

FIFA завершила инспекцию стадиона на Крестовском

Новости компаний
Tele2
28.02.2017 18:13
Tele2 увеличила число бизнес-клиентов и выручку в B2B
В 2016 году основными драйверами развития в корпоративном сегменте стали: увеличение количества крупных компаний среди клиентов Tele2, рост потребления интернет-трафика и в том числе развитие М2М-направления
ИКК «ГАРАНТ ИНТЕРНЭШНЛ»
22.02.2017 14:55
Электронная подпись для раскрытия информации о ценных бумагах
С 1 февраля 2017 года информация, подлежащая раскрытию в соответствии с законодательством РФ о ценных бумагах и размещаемая на специализированных сайтах агентств, аккредитованных Банком России, должна быть подписана квалифицированной электронной подписью.
ПАО «МРСК Северо-Запада»
21.02.2017 15:40
МРСК Северо-Запада продает просроченную дебиторскую задолженность объемом 2,25 млрд рублей
МРСК Северо-Запада (дочерняя компания ПАО «Россети») выставляет на продажу просроченную дебиторскую задолженность предприятий-банкротов за оказанные услуги по договорам передачи электроэнергии и по договорам энергоснабжения на общую сумму 2,25 млрд рублей.
КЕЙ
16.02.2017 09:00
КЕЙ подготовил ТОП-5 подарков к 23 февраля
На пороге День Защитника Отечества! И, вероятно, читательницы «Фонтанки» уже задумались о том, что подарить своим мужчинам. Чтобы не тратить время на размышление и мучительные догадки, предлагаем обратить внимание на лист небанальных подарков
«Петербургская Недвижимость»
14.02.2017 10:28
Состоялась презентация «Квартира с первым взносом ноль рублей»
Как купить квартиру, не имея на руках собственных средств, в субботу 10 февраля, рассказали специалисты «Петербургской Недвижимости» на презентации «Квартира с первым взносом ноль рублей», которая состоялась главном офисе компании на Московском пр. 212
«Дом у Елагина острова»
10.02.2017 13:59
Паркинг в «Доме у Елагина острова» будет оснащен системой Parklift
«Северный город» вывел в продажу парковочные места в «Доме у Елагина острова», который строится в Приморском районе (Липовая аллея, 15). Подземный паркинг в этом доме оснащается системой Parklift, которая позволяет размещать автомобили на двух уровнях один над другим.
Фото предоставлено компанией «МРСК Северо-Запада»
02.02.2017 16:01
Мэр Вологды поблагодарил МРСК Северо-Запада за помощь на частной подстанции «Ява»
В Вологде состоялось награждение персонала филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Вологдаэнерго» (дочерняя компания «Россети») за проведенные ремонтно-восстановительные работы на частной ПС «Ява».
Ирина Третьякова
23.12.2016 15:08
Tele2 усилилась на Северо-Западе
Оператор сообщил о назначении Ирины Третьяковой на должность коммерческого директора макрорегиона «Северо-Запад»
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
22.12.2016 13:27
Банк «Санкт-Петербург» с Mastercard запустили совместную акцию «cash back за покупки на АЗС с Apple Pay»
Банк «Санкт-Петербург» совместно с платежной системой Mastercard запустил акцию «5% cash back за покупки на АЗС с Apple Pay», которая продлится с 15 декабря 2016 года по 15 января 2017 года
«Терминал - Ресурс»
13.10.2016 17:48
ЖК «Образцовый квартал» введен в эксплуатацию
Компания «Терминал - Ресурс» ввела в эксплуатацию жилой комплекс «Образцовый квартал». Не изменяя своим традициям, компания-застройщик досрочно сдала новый малоэтажный объект в Пушкинском районе Санкт-Петербурга
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.