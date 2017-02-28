Трамп: Скоро мы придем к однопартийной системе

Президент США Дональд Трамп указал на кризис в Демократической партии США, отвечая на претензии со стороны лидера демократов в палате представителей США Ненси Пелози, передает Fox News.

«Вы знаете, в определенном смысле мне очень грустно видеть это, потому что мне нравится двухпартийная система, а мы скоро придем к однопартийной системе. Я, вообще-то, думаю, что двухпартийная система здоровая и хорошая», — сказал он.

Он также отметил, что Демократическая партия становится «все меньше и меньше».

Ранее сообщалось, что Пелози не увидела оснований для импичмента Трампа, несмотря на имеющиеся «основания для недовольства и беспокойства».