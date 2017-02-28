NASA заключило контракт с Boeing на покупку мест на корабле «Союз»

NASA заключило контракт с Boeing на покупку дополнительных пяти мест на российском космическом корабле «Союз» для доставки астронавтов на Международную космическую станцию, сообщает издание SpaceNews.

«Соглашение распространяется на два места на "Союзе" осенью 2017 года и весной 2018 года, а также на три дополнительных места на корабле в 2019 году», — говорится в сообщении.

Общая стоимость контракта составляет $373,5 млн.

Ранее, в январе этого года, источник в космической отрасли сообщил RNS, что NASA рассчитывает заключить контракт с Boeing, по которому для американских астронавтов будут предоставлены места на транспортных пилотируемых кораблях «Союз», после 27 января. РКК «Энергия» предоставит Boeing места на «Союзах» в счет погашения долгов по программе «Морской старт».

По словам источника, урегулирование спора выгодно и Boeing, и «Роскосмосу». Ранее Boeing в судебном порядке потребовал возмещения убытков на сумму $356 млн от партнеров по проекту «Морской старт», о банкротстве которого было объявлено в 2009 году. В 2010 году право управления проектом получила «Энергия». 95% акций «Морского старта» достались «дочке» РКК «Энергия», 3% — американской Boeing и 2% — норвежской Aker Solutions. Осенью 2016 года калифорнийский суд обязал РКК «Энергия» выплатить Boeing $330 млн по обязательствам «Морского старта». По словам главы РКК «Энергия» Владимира Солнцева, в рамках этого мирового соглашения корпорация предложила долгосрочную программу, которая ориентирована на освоение дальнего космоса.

Ракетно-космическая корпорация «Энергия» рассчитывает предоставить по контракту с Boeing места для астронавтов NASA на транспортных пилотируемых кораблях «Союз». NASA разместило на сайте информацию о рассматриваемом контракте с Boeing на услуги по доставке астронавтов на МКС и возвращению их на Землю на российском корабле «Союз».

Кроме того, NASA рассматривает опцион на три полетные возможности на «Союзе» в 2019 году для обеспечения резервирования на случай задержки готовности американских частных кораблей и расширения операций и исследований на МКС.