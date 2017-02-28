Вместо Полтавченко с Медведевым в Сочи встречался вице-губернатор Мовчан

Вице-губернатор Петербурга Сергей Мовчан принял участие в совещании премьер-министра Дмитрия Медведева с главами регионов в Сочи. Соответствующая информация опубликована на сайте федерального правительства 28 февраля.

Согласно информационной справке, в обсуждении вопросов межбюджетной политики приняли участие главы порядка 80 регионов, за исключением главы Бурятии, Воронежской области и Петербурга. Эти регионы представляли заместители.

Напомним, что губернатор Петербурга Георгий Полтавченко находится в плановом отпуске до 6 марта. Его первый заместитель Александр Говорунов, по данным пресс-службы чиновника, находился на другом совещании в Сочи.