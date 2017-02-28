«Фонтанка» за 60 секунд — 28 февраля

Tele2 объявляет о предпраздничных акциях и скидках на гаджеты

Tele2 объявляет о скидках на смартфоны и аксессуары в фирменных салонах связи, а также запускает акцию «Парный комплект». С 23 февраля по 8 марта петербуржцы смогут приобрести номера телефонов с разницей всего в одну цифру со скидкой на абонентскую плату