«Фонтанка» за 60 секунд — 28 февраля
На синей ветке петербургского метро — коллапс. Из-за поломки светофора в тоннеле пассажиры почти час добирались от «Невского проспекта» до «Пионерской». В вагонах духота, давка. Не ужас-ужас, конечно, но все равно не очень приятно.
Застройка размыва у площади Мужества, многоуровневая развязка на Светлановской и «дикая» вырубка в Лахте. Поправки в Генплан. История «горячих точек» Петербурга.
Правительство хочет повысить налог на ваши доходы с 13 процентов до 17. Вроде расчет на то, что работодатель в ответ повысит зарплату. Ага. Надо ли бояться или смеяться — объясняет эксперт.
За 2016 год ЦБ приговорил пять петербургских банков. Деньги вернут. Но не всем. «Фонтанка» узнала, чьи вкладчики равнее остальных.
Горизбирком принял заявку о проведении референдума по вопросу передачи Исаакиевского собора Церкви. Радоваться пока рано, но кое-кто уже заключает пари.
Странные повреждения поездов нового поколения стали находить в петербургском метро. Но не бойтесь. Город еще много таких поездов закупит — все не переломаются.
Телефон-легенда Nokia 3310 восстал из мертвых. Получился тот еще зомби. Но, судя по отзывам экспертов, далеко этому ходячему мертвецу не пойти.
Хватит называть Крупскую конфеткой. Демонтаж зданий бывшей кондитерской фабрики на Социалистической улице завершат в течение месяца. На ее месте построят апарт-отель.
Это раньше мы жгли творог. Теперь топим масло. Результат получается занятный — но любителям матчасти можно сразу начинать с чтения ГОСТов.