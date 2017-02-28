Читатели: На синей ветке подземки в Петербурге «дурдом»

Поезда по синей ветке метро в Петербурге вечером 28 февраля все еще едут очень медленно. Поездка от станции «Невский проспект» до «Парнаса», со слов пассажиров, занимает около часа.

Несмотря на заверения сотрудников метрополитена о том, что движение на синей ветке восстановлено, пассажиры продолжают присылать в редакцию письма и фотографии толп на станциях.

Как сообщила «Фонтанке» одна из читательниц, поезд от «Технологического института» до «Невского проспекта» ехал 22 минуты и при этом выйти из вагона девушке удалось с трудом из-за толпы, которая пытается попасть внутрь. Другой пассажир рассказал о малоприятной поездке от «Невского проспекта» до станции «Парнас».

«Многим стало в вагоне плохо из-за давки, хотя мы открыли в вагоне окна. Стояли подолгу на перегонах и лишь от «Чёрной речки» двинулись, набрав скорость до «Пионерской». На перегоне «Петроградская» и «Чёрная речка» стояли работники с фонарями, было слышно, как они говорили «вода»», – пишет читатель.

Кроме того, пассажиры пишут, что «Петроградскую» вновь закрывали на вход. В справочной метрополитена на 18:48 диспетчер сообщил, что станция вновь открыта. Вероятно, таким образом в метрополитене пытаются сократить поток пассажиров.