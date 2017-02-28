Индекс финансового стресса в РФ достиг докризисного уровня

Индекс финансового стресса Аналитического кредитного рейтингового агентства (ACRA FSI) в России в феврале 2017 года впервые достиг докризисного уровня и составил 0,58 пункта, сообщает 28 февраля компания.

«Февраль 2017 года стал первым с 2014 года месяцем, в течение которого ACRA FSI не превышал уровня 2011–2013 годов, а его среднее значение за этот период уменьшилось на 0,2 п., а с начала года — на целых 0,4 п.», — говорится в сообщении.

Агентство также отмечает, что в феврале не было ни одного дня, когда значение показателя превышало 1 пункт.

«Рост финансовой стабильности стал возможен благодаря снижению внешней неопределенности: потенциально стрессовых политических и экономических событий в феврале почти не было», — указывает АКРА.

ACRA FSI оценивает близость финансовой системы России к состоянию кризиса.