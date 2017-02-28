Путин и Эрдоган обсудят поставки систем С-400 Турции

Президент России Владимир Путин и президент Турции Тайип Эрдоган в ходе встречи в Москве 9–10 марта обсудят покупку Турцией зенитных ракетных систем С-400.

Как пишет RNS, об этом сообщил в эфире телеканала «Россия 24» советник президента Турции Ильнур Чевик.

«Поскольку президент (Турции. — Прим. ред.) приезжает на экономический совет, то именно экономические взаимодействия на первом месте, взаимодействие в торговле, туризме, строительстве АЭС, плюс турецкая оборонка, а именно — продажа систем С-400», — сказал Чевик.

Он отметил, что некоторые члены НАТО выступают против покупки российского оружия, «но Турция говорит: многие страны альянса используют российское оружие и оборонные системы, так что никаких проблем не должно быть».

Ранее, в ноябре 2016 года, министр обороны Турции Фикри Ышик сообщил, что Россия и Турция проводят переговоры по поставкам зенитных ракетных систем С-400. По словам главы оборонного ведомства, позиция России по возможному контракту до сих пор была позитивной. Он также отметил, что Турция ведет переговоры и с другими странами по поставкам систем противовоздушной обороны. По данным Reuters, в прошлом году Турция отменила тендер на $3,4 млрд на закупку систем противовоздушной обороны дальнего действия у Китая.