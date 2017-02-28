СМИ: Нападающий сборной Исландии перейдет в «Зенит» за 10 миллионов евро

Стала известна примерная сумма отступных за переход нападающего «Маккаби» из Тель-Авива и сборной Исландии Видара Кьяртанссона в «Зенит». Сайт Visir 28 февраля сообщил о том, что трансфер может обойтись петербургской команде в 9,4 миллиона евро.

В 2016 году 26-летний футболист перешел из шведского «Мальмё» в «Маккаби» за 3,6 миллиона евро.

В текущем сезоне Кьяртанссон сыграл в 22 матчах чемпионата Израиля, в которых забил 15 голов. На данный момент является лучшим бомбардиром первенства.

Напомним, ранее «Фонтанка» сообщала о 19-летнем новичке «Зенита» родом из Великобритании. Полузащитник Джейкоб Гэбриэл Гардинер-Смит был внесен петербургской командой в заявку на вторую часть сезона под 44-м номером. Известно, что он — сын члена Палаты общин Великобритании Барри Гардинера.