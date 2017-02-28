Метрополитен Петербурга: Движение по синей ветке восстановлено

Светофор в тоннеле ветки от «Купчино» до «Парнаса» починили в половине шестого вечера 28 февраля, заверили «Фонтанку» в петербургской подземке.

Как сообщили нашему изданию в пресс-службе ГУП «Метрополитен Петербурга», нормальное движение поездов по синей ветке было восстановлено в 17:37. Станцию «Петроградская» закрывали на 4 минуты, чтобы уменьшить количество пассажиров на платформе.

Напомним, из-за неисправного светофора поезда шли по ветке с уменьшенной скоростью. Пассажиры сообщали о задержке вагонов на некоторых станциях на 20 минут.