Националистку Дину Гарину не пустили в суд Петербурга с гаечным ключом

Приставы Дзержинского суда Петербурга не пропустили в суд националистку Дину Гарину, обнаружив в ее вещах гаечный ключ. Девушка, несмотря на это, попыталась ворваться в канцелярию и получила административное дело.

О ситуации, произошедшей в суде 7 февраля, пресс-служба УФССП по Петербургу сообщила только 28-го числа. Как сообщает ведомство, судебные приставы при очередном досмотре в Дзержинском суде нашли предмет, который входит в список запрещенных к проносу в здание предметов. Женщина категорически заявила, что инструмент ей крайне необходим, так как она является водителем трамвая. Остановиться она не пожелала и попыталась прорваться в канцелярию суда с гаечным ключом в руках.

«После того как предмет был все же сдан, а в канцелярию поданы все документы (данная гражданка является подозреваемой в совершении преступления), и, казалось бы, инцидент был исчерпан, женщина вновь принялась критиковать действия судебных приставов, создавая помехи работе суда», – отметили в пресс-службе УФСПП.

В отношении нарушительницы был составлен административный протокол по статье 17.3 часть 2 КоАП РФ ("Неисполнение законного распоряжения судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов").

По данным «Фонтанки», «водитель трамвая» – это 33-летняя националистка Дина Гарина, которая является сотрудницей ГУП «Горэлектротранс», но водит троллейбус, а не трамвай. О произошедшем Гарина написала в соцсетях. 7 февраля девушка с адвокатом пыталась подать жалобу на решение судьи Дзержинского суда от 1 февраля. Она на предварительном заседании по делу, возбужденному по статье 282 ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства") УК РФ, вернула его в прокуратуру из-за нарушений, найденных в обвинительном заключении. Отметим, что Гарину обвиняют в том, что на митинге на Марсовом поле 15 марта 2015 года она "унижала достоинство и разжигала ненависть к сотрудникам Центра Э".

Ранее националистка получила условный срок по той же статье за пост в социальной сети. Он был посвящен гибели петербуржца предположительно от рук выходцев с Северного Кавказа. Суд приговорил активистку к 1 году 6 месяцам условно.