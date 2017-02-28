Tele2 увеличила число бизнес-клиентов и выручку в B2B

В 2016 году основными драйверами развития в корпоративном сегменте стали: увеличение количества крупных компаний среди клиентов Tele2, рост потребления интернет-трафика и в том числе развитие М2М-направления.

Абонентская база и выручка оператора в B2B увеличились на Северо-Западе более чем на 25% и 40% соответственно, в Санкт-Петербурге – на 40% и 67%. Среди лидеров по данным показателям также Калининградская и Псковская области, Республика Карелия. В качестве поставщика телекоммуникационных услуг Tele2 выбрали компании оборонно-промышленного, энергетического, банковского, торгового секторов.

В Санкт-Петербурге услугами оператора теперь пользуются «Пятый канал», Банк «Россия». Для водителей-партнеров компании Uber оператор разработал специальные тарифные планы с безлимитными звонками внутри сети и пакетами интернета. Компании «М-Кард» и «РД групп», предоставляющие оборудование для систем контроля и спутникового мониторинга, выбрали М2М-решения Tele2. В Коми услугами Tele2 пользуется одна из крупнейших в стране сетей пиццерий «Додо Пицца».

В 2016 году продолжился рост потребления корпоративными клиентами мобильного интернета. Только в Санкт-Петербурге доходы от передачи данных выросли в 2,3 раза. Это в том числе связано с высоким качеством связи компании. Лидерство в качестве мобильного интернета Tele2 в Северной столице подтвердило независимое информационно-аналитическое агентство TelecomDaily, которое дважды признало наиболее высокой среднюю скорость 3G-интернета оператора. По максимальной скорости передачи данных, а также по зоне покрытия сети третьего поколения Tele2 заняла второе место с незначительным отрывом от первого.

Компании Северо-Западного региона автоматизируют бизнес-процессы: внедряют системы мониторинга, удаленно отслеживают работу оборудования, датчиков безопасности, все больше используют мобильные терминалы оплат. Количество бизнес-абонентов, использующих M2M-решения Tele2, выросло в регионе на 72%, а выручка от них увеличилась в четыре раза.