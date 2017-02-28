СК России: Обыски у Зои Световой не связаны с ее профессиональной деятельностью

Следственный комитет России объяснил, что обыски дома у журналистки и правозащитницы Зои Световой 28 февраля связаны с отмыванием денег, похищенных Михаилом Ходорковским.

Как сообщает пресс-служба СК РФ, следствие якобы обладает информацией, согласно которой у Световой есть документы, подтверждающие обстоятельства перевода и растраты денег, похищенных бывшим главой компании ЮКОС Михаилом Ходорковским и его соучастниками. «Следственное действие проводится в строгом соответствии с нормами УПК РФ на основании судебного решения», – уточнили в ведомстве и добавили, что обыск никак не связан с профессиональной или правозащитной деятельностью Световой.

Следственная группа из двенадцати человек пришла в квартиру сотрудницы организации «Открытая Россия», которую спонсирует Ходорковский, Зои Световой утром во вторник, 28 февраля. Об этом в соцсетях сообщил ее сын Тимофей Дзядко. Адвокат Световой объяснила, что правоохранители интересуются компьютерами, документами и книгами в квартире журналистки. Мероприятия продолжаются до сих пор.