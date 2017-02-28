Путин выразил соболезнования семье Владимира Петрова

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной бывшего нападающего ЦСКА, СКА и сборной СССР Владимира Петрова.

Глава государства отметил, что он был гордостью и славой отечественного спорта и всегда сражался с полной самоотдачей, сообщает пресс-служба Кремля.

"Искренне разделяю постигшее вас огромное горе. Ушел из жизни Владимир Владимирович Петров – выдающийся хоккеист, двукратный олимпийский чемпион, гордость и слава отечественного спорта. Он был бесконечно предан любимому делу, своей команде, Родине. Всегда сражался с полной самоотдачей – и побеждал. Таким наш прославленный форвард Владимир Петров и останется в памяти близких, друзей, коллег – всех, кто знал и ценил его", – говорится в телеграмме Владимира Путина.

Владимир Петров скончался во вторник, 28 февраля, в возрасте 69 лет.