ЛГБТ-спецназ "взял" отдел полиции

Активисты, устроившие акцию на Большой Морской 23 февраля, пришли сами сдаваться полицейским.

Трое представителей сообщества, называющие себя ЛГБТ-спецназом, пришли днем 28 февраля в 78-й отдел полиции, чтобы сдаться, – "Фонтанке" активисты объяснили, что полиция настойчиво пыталась с ними пообщаться накануне, поэтому они решили сами прийти в правоохранительные органы, чтобы прояснить обстановку после задержания их товарищей.

Напомним, что вечером 27 февраля в 78-й отдел полиции был доставлен Петр Воскресенский. Ему предъявили обвинение в участии в несанкционированной акции 23 февраля у арки Главного штаба. 28 февраля активисты, также принимавшие участие в перформансе, собрались в полицию, однако по пути одного из них – Алексея Сергеева – "подвезли" стражи порядка. Как он рассказал "Фонтанке", его забрали на выходе из дома и также доставили в отдел на Чехова, 15.

Троих пришедших – молодого человека и двух девушек – сотрудники встречали у входа в отдел – на улице собралось около десятка полицейских. Впрочем, активистам дали беспрепятственно попасть в здание, где после нескольких минут выяснения цели визита сперва у одного из них, а потом и у двух других проверили документы и пригласили в кабинеты.

В настоящий момент все участники акции находятся на свободе. В отношении их составлены протоколы об административных правонарушениях по статье 20.2, часть 5, КоАП РФ ("Нарушение установленного порядка организации проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования"). Как пояснил "Фонтанке" Алексей Назаров, он и другие активисты отказались давать объяснения сотрудникам полиции, так что материалы по правонарушению будут рассмотрены в суде. Кроме того, он сообщил, что представители движения и в будущем планируют самостоятельно и добровольно приходить в полицию после акций. "Активисты не должны прятаться по углам", – заявил он, поясняя свою позицию.

Все доставленные проверяются полицейскими на причастность к участию, как указано в протоколе, полученном, в частности, Воскресенским, в несанкционированной акции «спецназ Макарова». Этот перформанс активисты провели у Арки Главного штаба, они инсценировали представление нового вида войск. Напомним, что «спецназом ЛГБТ» ранее спикер ЗакСа Вячеслав Макаров назвал активистов, устроивших акцию в Исаакиевском соборе в поддержку сохранения музея.