Жительницу Волхова после семилетнего брака принудительно развели с иностранцем

Волховская городская прокуратура выяснила, что почти 7 лет назад, в 2010 году, гражданка Российской Федерации заключила брак с иностранцем. Однако супруги вместе не проживали, совместного хозяйства не вели, детей и совместной собственности не имеют.

Как во вторник, 28 февраля 2017 года, сообщили в прокуратуре Ленобласти, решением Волховского городского суда брак был признан фиктивным и недействительным.

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